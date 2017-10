Oposición venezolana acusa a Maduro de usar el diálogo como estrategia electoral

"Esas declaraciones que ofreció Maduro ayer (domingo) apuntan al evento electoral del domingo (15 de octubre), intenta crear descontento en el pueblo que está muy susceptible y generar desconfianza dentro del seno de la oposición", dijo a Sputnik el diputado de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Ángel Medina.

Maduro aseguró el domingo, durante su programa de televisión semanal, que las delegaciones del Gobierno y de la oposición están redactando un acuerdo, el cual ya estaría casi listo para ser presentado al país.

"Estamos a un 95% de avance de un acuerdo con la oposición política, se está redactando un documento que tiene un 95% de avance, se sabrá cuando se concluya, yo aspiro a que la próxima semana, como hemos acordado, se reanude la mesa de diálogo con la oposición", indicó Maduro en su programa Los Domingos con Maduro.

Según el mandatario, se mantienen reuniones privadas con dirigentes de oposición con miras a la reactivación de las negociaciones.

Sin embargo, el diputado opositor Simón Calzadilla, reiteró que no ha habido ningún avance con respecto al diálogo y que desconoce si algún político se ha reunido sectores oficialistas.

"Nosotros no sabemos nada de diálogo, no hay diálogo y si algunos pocos partidos se han reunido con el Gobierno, bueno, que ellos asuman su responsabilidad, pero nosotros desde el Movimiento Progresista de Venezuela y los demás partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática no hemos discutido nada sobre ningún diálogo con el Gobierno", expresó a Sputnik Calzadilla.

Además, instó a la población a no caer en el "juego político" del Gobierno, pues a su juicio, resulta "contradictorio" que los opositores no ejerzan el derecho al voto el próximo domingo para elegir a los gobernadores de los 23 estados del país, después de las intensas protestas contra el Gobierno, que entre otras cosas, exigían elecciones.

Por su parte, el parlamentario Medina cree que ante el descontento que existe con el Gobierno, Maduro presenta el diálogo como una opción e intenta presionar a los candidatos para que reconozcan a la Asamblea Nacional Constituyente, "para generar desesperanza".

Medina recordó que los voceros de los partidos opositores Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo que asistieron recientemente a conversar con el Gobierno de Maduro en República Dominicana, dijeron días después que las condiciones no estaban dadas para iniciar un proceso de diálogo.

El ministro de Educación de Venezuela, Elias Jaua, y vocero del Gobierno para las conversaciones con la oposición, señaló el pasado 28 de septiembre a Sputnik, que la oposición colocaba trabas al diálogo porque no le convenía iniciar un proceso antes de las elecciones regionales.

"Ellos han generado tanta radicalización en sus seguidores, que ir a un proceso de diálogo les trae como consecuencia un incremento en la obtención", dijo Jaua a Sputnik, adelantando la posibilidad de que el diálogo se retomara después de las elecciones regionales del próximo domingo 15 de octubre.

Para esta jornada electoral en la que se elegirán a los gobernadores de los 23 estados que conforman esta nación suramericana, están convocados a votar 18.094.065 electores de los cuales 17.898.004 son venezolanos residentes y 196.061 son extranjeros residentes en el país.