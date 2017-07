Chavistas salen a votar en "defensa de la Revolución" en Venezuela

"Hoy (domingo) este es el bastión de defensa de nuestra Revolución, aquí estamos todos diciendo que queremos paz, democracia, libertad y sobre todo justicia; esta patria es nuestra es chavista y madurista", dijo a Sputnik la obrera Otilia García.

​Una larga fila de autos para entrar y autobuses apostados a los lados de la vía de acceso evidenciaban la alta concurrencia a este centro.

Al ingresar, los ciudadanos deben buscar la fila que corresponde al municipio al que pertenecen, El Hatillo, Baruta, Sucre o Libertador, que son los habilitados para votar en este centro.

Todo lo que tienes que saber sobre la Asamblea Constituyente de Venezuela

Luego de hacer una larga fila entregan su documento de identidad, para lo que están habilitadas solo 10 taquillas y pasan a una de las mesas para votar, algunas personas se quejaron de la lentitud del proceso.

"Yo estoy desde las seis de la mañana (10:00 GMT) y no he votado; esto es un desorden, yo soy una persona de la tercera edad y me tienen desde hace cuatro horas haciendo cola, esa gente que está allá adentro tiene un boicot para que perdamos votos, pero aquí me quedaré para defender el legado de Hugo Chávez (1953-2014)", dijo Yaquelín de Orozco.

El ministro del Poder Popular para la Agricultura Urbana y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal, se aproximó al lugar donde miles de personas coreaban: "¡Queremos votar!", y le exigían mediar con los funcionarios de la Guardia Nacional (componente del ejército) para que den celeridad al proceso para "que la gente comience a moverse".

"El centro abrió hace una hora (9:00 hora local, 13:00 GMT), pero ya este momento 140 mesas están habilitadas, y si ven ya comenzó a circular, hubo un retraso por los testigos de mesa que llegaron tarde, y sin ellos no podíamos iniciar", expresó.

Nuevo plan de contingencia permite a venezolanos votar en cualquier centro de su municipio

El ministro reconoció que a las puertas del centro electoral que existía una "especie de caos generalizado".

Bernal explicó a cientos de manifestantes confundidos que ese centro solo estaba habilitado para quienes están inscritos en el área metropolitana.

"Las personas de otros estados no pueden votar aquí, como lo ha explicado a diario la presidenta del CNE (Consejo Nacional Electoral), Tibisay Lucena", indicó.

Además, llamó a quienes votan en municipios en los que no hay situaciones de violencia, a ejercer su derecho en sus centros electorales.

El numeroso grupo de personas que hacían fila para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente contrastaba con la concurrencia en otros centros electores del sureste y oeste de la capital.

Varios policías heridos tras explosión en Caracas

En la parroquia San Pedro, en las localidades de Santa Mónica y Las Acacias, esta agencia pudo observar grupos de entre 40 y 60 personas en la mayoría de los centros.

Hacia el oeste de Caracas, en Cotiza y la avenida Fuerzas Armadas, la afluencia de personas era menor; mientras en el Coche, sector El Valle, a pesar de los disturbios contra la Constituyente de los últimos días, el grupo de personas a las puertas de los centros electorales era mayor.

"Yo no siento miedo, porque un revolucionario nunca siente miedo; las amenazas de ellos me han hecho venir a votar con más ganas, porque quiero que se le ponga fin a esta sinvergüencería", afirmó Iraima Brito, jubilada.

Otro votante, José Omaña, contó que el proceso de votación era muy rápido, "no lleva más de dos minutos".

CNE de Venezuela garantiza elecciones seguras en proceso constituyente

Una vez ejercido el derecho, quienes lo desean, pasan por el llamado "punto rojo", donde una persona del consejo comunal (organización popular) del sector, con un teléfono móvil chequea a través de una aplicación el código del "carné de la patria".

Este documento, además de tener un registro detallado del ciudadano, su situación social y programas estatales que integra, posee un código digital y quien lo pasa por el lector deja constancia de su participación en la elección.

El presidente Nicolás Maduro había asegurado que serviría para agilizar el proceso.

Sin embargo, los denominados "puntos rojos" se encuentran retirados de los centros electorales y funciona como algo externo del partido.

Zonas en conflicto

En el este de la capital, donde se han registrado más manifestaciones contra el Gobierno, funcionan algunos centros, pero los habitantes por temor han preferido no votar en ellos.

Más de 100 máquinas electorales, quemadas en estados fronterizos de Venezuela

"Yo prefiero ir a votar al Poliedro, porque aquí en Baruta hay muchas amenazas y no me siento tranquilo", Miguel Ángel Zambrano.

Mientras, otro ciudadano contó que, al salir de su vivienda en un autobús del Estado en Baruta, las unidades fueron atacadas con piedras.

En esa zona, a primeras horas de este domingo los ciudadanos que protestan contra la Constituyente intentaron trancar la vía, y se registró un enfrentamiento entre manifestantes y efectivos de seguridad.

En el sector El Paraíso, donde se han vivido continuos hechos de violencia, incluso este domingo, también hubo reportes de enfrentamientos, pero hasta el momento no hay reporte de personas heridas.

En el interior de Venezuela también se reportan hechos de violencia, especialmente en el estado Mérida (oeste), donde la Guardia Nacional se vio obligada a escoltar a un grupo de electorales, ante la amenaza de manifestantes del denominado grupo de "resistencia".

En los estados Barquisimeto (oeste) Táchira (oeste) y Anzoátegui (este) también se han reportado focos de violencia.

Este proceso, en el que los venezolanos están convocados a elegir a 537 constituyentes (173 sectoriales y 364 territoriales) más ocho diputados de los pueblos indígenas, que ocuparán los 545 asientos de la Asamblea, se realiza bajo la amenaza de boicot de algunos sectores de la oposición.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a sus seguidores a bloquear las principales calles del país y en la capital a concentrarse en la avenida Francisco Fajardo, principal arteria vial de Caracas.

Las protestas contra el Gobierno iniciaron en el mes de abril y desde entonces 113 personas han muerte en el marco de las manifestaciones.