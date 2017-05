Disidencia de las FARC secuestra a un integrante de la ONU

"Este funcionario venía de una reunión de socialización en Barranquillita, Guaviare (suroeste), y en esa zona tiene presencia la disidencia de las FARC", dijo a la emisora local Caracol Radio el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo.

La información preliminar indica que los secuestradores del funcionario, identificado como Arley López, de nacionalidad colombiana, son miembros del Frente Primero de las FARC, que se declaró en disidencia en 2016 al no estar de acuerdo con el proceso de paz que finalmente se firmó en noviembre pasado.

No obstante, el Frente ya confirmó que dejará en libertad a López.

"Esperamos que esté sano y salvo", dijo Pardo, quien confía en que el funcionario sea liberado hacia el mediodía de este jueves.

López fue secuestrado cuando se encontraba en labores de campo del programa de sustitución de cultivos, y justo en el día en que llegaron al país los embajadores de los 15 países miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para evaluar la implementación de los acuerdos de paz con las FARC.

El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador uruguayo Elbio Rosselli, aseguró que el secuestro no afectará el apoyo del organismo al proceso de paz colombiano, aunque rechazó el accionar de la facción disidente.

"Estas son cosas graves, no son inocentes, no sucedió porque sucedió, hay una intención detrás de ese cobarde hecho, pero no se va a modificar la actitud y el interés del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas por seguir contribuyendo a un proceso que los colombianos han dado inicio", dijo Rosselli en entrevista con la emisora local Blu Radio.

Por su parte, el coronel José González, comandante de la Policía de Guaviare, confirmó a ese mismo medio que el secuestro fue cometido por la disidencia de las FARC, ya que así se identificaron al momento del rapto, que se habría producido hacia las 15.00 hora local (20.00 GMT) del miércoles.

"Se identificaron como la disidencia y dijeron que se lo llevaban para que explicara el tema de sustitución de cultivos ilícitos", dijo el oficial.

De acuerdo con información oficial, el Frente Primero de las FARC mantiene 115 hombres al mando de Néstor Gregorio Fernández, alias 'Iván Mordisco', y desde su conformación ha sido una de las estructuras más fuertes de esa guerrilla, tanto por su poder en armas como por su capacidad económica, la cual se sostiene mediante el narcotráfico.

