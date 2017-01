Bolivia pide explicaciones a embajador argentino por dichos de ministra sobre migrantes

"La Cancillería va a convocar a la representación diplomática, al embajador argentino acreditado en Bolivia (Normando Álvarez García), a efecto de pedirle una explicación", dijo la autoridad.

Ministra argentina vincula narcotráfico con inmigración desde Bolivia, Paraguay y Perú

Romero calificó de desafortunadas las declaraciones de la ministra Bullrich, que relacionó la actividad del narcotráfico y el crecimiento de la delincuencia en Argentina a la presencia de ciudadanos peruanos, paraguayos y bolivianos en el país.

Fue "una apreciación desafortunada (…), una declaración desafortunada porque no está respaldada en datos", declaró el ministro.

El funcionario añadió que los dichos de la secretaria de Estado argentina son similares a los que está realizando el nuevo presidente de EEUU, Donald Trump.

"Rechazamos esa suerte de estigmatización que coincide con el discurso de Donald Trump, que es un discurso xenófobo", sostuvo.

Cónsul boliviano pide a su país responder a declaraciones xenófobas de ministra argentina

Romero explicó que en los últimos once años Bolivia ha desarrollado una acción efectiva en la lucha contra el narcotráfico y que este es un delito transnacional que no puede ser atribuido a un país en particular.

El pasado martes la ministra Bullrich propuso "ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú" tras advertir que 33 por ciento de los presos federales por drogas son extranjeros.

El Gobierno argentino busca "endurecer" los requisitos migratorios para la residencia en ese país y se propone acelerar el proceso de deportación de los ciudadanos extranjeros con antecedentes penales.