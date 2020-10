¿Quién le conviene más a México: Trump o Biden?

La próxima administración del Gobierno de Estados Unidos es fundamental para México, pues marca las directrices de la relación bilateral con el país. Los aspectos más importantes a tratar con el próximo presidente estadounidense serán: cooperación en materia seguridad, relaciones comerciales y medidas migratorias.

Por lo tanto, la llegada de Joe Biden podría revertir aspectos a nivel administrativo en cuanto a las formas en las que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se conduce con la administración Trump. Sobre el tema, expertos consultados por Sputnik responden a cuáles serían los cambios más significativos para México en caso de que gobernaran los demócratas, o bien, continuaran los republicanos.

La incógnita de la relación bilateral con México

La relación bilateral entre México y Estados Unidos está en suspenso, pues en caso de que continúe Trump la dinámica sería sustancialmente la misma: presión por la vía comercial a cambio de acciones administrativas en el territorio mexicano. En tanto que con Biden el desarrollo de la comunicación entre ambos países sufriría cambios sustantivos que el Gobierno mexicano deberá manejar.

Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que en caso de llegar Biden a la Casa Blanca se "regresaría a una diplomacia normal"; esto, debido a que "la agenda de México-Estados Unidos no es una agenda global, sino es una agenda temática y en muchos casos no va a haber cambios.".

Sobre este punto, Brenda Estefan, quien fue representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos, señala que lo que se esperaría bajo un Gobierno demócrata es que haya "una mayor certidumbre para México en cuanto a la relación bilateral".

"Lo que vamos a ver en el caso de llegar Biden a la presidencia es un importante cambio en las formas; a lo largo de la presidencia Trump lo que se ha vuelto común es la amenaza comercial, el tono unilateral en la toma decisiones de política exterior, el rechazo del multilateralismo como forma de negociación y lo que veríamos en el caso de llegar Biden sería un regreso a la política tradicional estadounidense", apunta en entrevista con Sputnik.

Por su parte, Estefanía Cruz Lera, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, opina que "la llegada de Biden a la presidencia traería una incógnita para México porque sería construir otra vez una relación bilateral a partir de las directrices que Estados Unidos ponga sobre la mesa. Uno de los temas más delicados ahorita sería la materia de energía, por ejemplo; Joe Biden y Kamala Harris tienen un programa de transición energética en la que México se está quedando rezagado".

El tema migratorio: ¿cómo sería la dinámica con un Gobierno demócrata?

Entre los temas más importantes a tratar en la agenda entre México y Estados Unidos es el migratorio, debido a que con la administración Trump ha habido un abierto rechazo al acceso de migrantes; por lo tanto, se espera que ambos candidatos integren a sus prioridades un cambio en la forma en la que se trata a los migrantes.

Sobre el tema, los tres expertos coinciden en que con Biden las disposiciones migratorias del Gobierno de Trump se revertirían para buscar la integración de valores en aras de conseguir un mayor respeto de los derechos humanos de los migrantes, tal como lo indica su plan de Gobierno para asegurar a una nación de inmigrantes.

Al respecto, Estefan comenta que en caso de que Biden llegara a la presidencia podría "revertir todas las decisiones de política pública que ha tomado Trump en materia migratoria, específicamente me refiero a tolerancia cero. Me refiero a los mal llamados Protocolos de Protección a Migrantes, que no es otra cosa que el 'quédate en México'. Biden ha hecho mucho énfasis en que de entrar a la Casa Blanca, en los primeros cuarenta días echaría para atrás estas políticas, lo cual sería un alivio para México".

Sin embargo, no descarta la posibilidad de que en el futuro, Biden pudiera implementar medidas de control parecidas a las que "hubo en"; en tanto que, Benítez Manaut puntualiza en que "".

la Administración Obama, en la que Joe Biden ocupó el cargo del vicepresidente, deportó a casi 3 millones de indocumentados, en comparación con el Gobierno de George Bush, quien deportó 2,01 millones, o incluso el de Donald Trump, que ha deportado a 800.000 personas, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El T-MEC en la relación comercial

El otro punto cardinal en la relación México-Estados Unidos son los acuerdos comerciales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Escenario sobre el cual se erige otro aspecto de igual importancia, que es el hecho de que el flujo comercial entre ambos países es fundamental para sostener la economía mexicana.

En los últimos años, México logró posicionarse como, debido a la tensión con China; por lo que, un cambio en este panorama podría alterar el desarrollo económico del lado mexicano.

Para Benítez Manaut, en el aspecto económico "habría menos presión para combinar comercio con otras cosas; por ejemplo, 'si no me ayudas en migración, yo te pongo aranceles'. Eso no creo que suceda con los demócratas, no es el estilo de los demócratas. Pero los demócratas están a favor del Tratado de Libre Comercio [T-MEC], es más yo creo que van a acelerarlo más, y van a restaurar las relaciones con China y eso también va a afectar a México".

"En términos económicos es muy preocupante lo que va a pasar ahorita en Estados Unidos independientemente de quien sea el presidente, porque tanto Biden como Trump tienen proyectos económicos muy nacionalistas. Están apostando por la industria local, uno por los pequeños negocios y otro por las grandes corporaciones. (…) Este nacionalismo económico va a pegar a las cadenas económicas, a los mercados, que existen entre México y Estados Unidos", advierte la investigadora del CISAN.

En tanto, Estefan apunta que los aspectos de economía y comercio estarán determinados por los acuerdos a los que se llegaron en el T-MEC, el cual "da cierta estructura a la relación comercial y cierto marco jurídico que permite a los inversionistas tener mayor claridad sobre el tema".

Seguridad: ¿intervencionismo o cooperación?

"Me parece que llegue quien llegue a la Casa Blanca, ya sea que se reelija Trump o llegue Biden, vamos a ver una mayor lupa sobre el tema laboral en la implementación del lado mexicano de los acuerdos que forman parte del T-MEC. Creo quese traducirá en un mayor énfasis en la política exterior estadounidense, bis a bis México respecto a la implementación particularmente del tema laboral. De llegar los demócratas a la Casa Blanca y tener mayoría en el Congreso, eso también se traduciría en términos de medio ambiente, en la implementación de lque forman parte del T-MEC", añade.

El otro gran tema en la agenda bilateral es la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, esencialmente en lo concerniente al combate al narcotráfico. Hasta el momento, la administración Trump se ha limitado a vigilar el tráfico de drogas en la frontera y girar órdenes de aprehensión contra exfuncionarios vinculados al crimen organizado; pero esta dinámica podría cambiar bajo una administración demócrata.

"Yo creo que Biden no seguiría esta línea, sino que presionaría a México para que México fuera el que reforzara la seguridad y combatiera el narcotráfico; es decir, en vez de ellos hacer su trabajo independientemente de la relación con México,", dice Cruz Lera.

En tanto, la exrepresentante de la Embajada de México en EEUU, comenta que "los mecanismos de seguridad seguirán funcionando"; es decir, "de alguna manera, la cooperación seguirá funcionando. Creo que llegue quien llegue habrá un mayor énfasis en el control de opiáceos por parte del Gobierno de México, particularmente el fentanilo, que es uno de los temas de mayor atención por parte del Gobierno de Estados Unidos".

No obstante, Benítez Manaut sugiere que en caso de llegar Biden a la presidencia podría haber mayor intervención en temas de seguridad, sobre todo en "asuntos de derechos humanos y supervisiones del Congreso de Estados Unidos".

"Ellos son más críticos. Si por ejemplo, consideran que el Ejército mexicano viola derechos humanos, ellos lo van a señalar. Hay comisiones del Congreso que se dedican a observar todos estos fenómenos, a hacer visitas, y ellos seguramente van a hacer favorables a eso; pero esa era su política anterior, los demócratas tenían una política muy intensa en ese sentido. Entonces, en temas de seguridad seguramente también va a haber algo de más control, pero no creo que pueda controlar todo en cuanto a la venta libre de armas", puntualiza.