Bolton asegura que Trump podría retirar a EEUU de la OTAN si gana las elecciones

"No es que le hayamos convencido de que la OTAN era una buena alianza, Trump simplemente vio que no podía cruzar esa línea (...) Pero cuando sea reelegido, esa barrera política si es que no desaparece, se reduciría seriamente", dijo el ex alto funcionario a la radioemisora británica Times Radio.

Trump destituyó a Bolton en septiembre de 2019 por fuertes discrepancias sobre varios asuntos de política exterior

El mandatario estadounidense incluso llegó a decir que Bolton era una de las personas más tontas que había conocido en el Gobierno.

El líder estadounidense ha criticado ya antes a los países miembros de la OTAN por no aportar lo suficiente al presupuesto del bloque bélico.