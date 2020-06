American Airlines suspende sus servicios al pasajero que se negó a ponerse mascarilla

El miércoles (17), el pasajero Brandon Straka se negó a ponerse mascarilla poco antes del vuelo de Nueva York a Dallas. Después de repetidos llamados de la tripulación, representantes de la aerolínea pidieron al hombre que abandonara el avión.

El propio Straka escribió en su Twitter que trataba de convencer a los tripulantes que en EEUU no existe una ley que exija que los pasajeros lleven mascarillas, mientras que los representantes de la compañía insistían en lo contrario. Según el pasajero, la compañía luego le dijo que "cometió un error".

I was just removed from my flight for not wearing a mask. 1st time this has happened. Not a federal law. @AmericanAir staff standing over me telling me it’s THE LAW. So much for “please respect those who can not wear a mask”. When I pointed out this wasn’t a law I was removed.