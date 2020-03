Seguro Social de México promueve con un cómic "sana distancia" para contener al COVID-19

"Los grupos más vulnerables son los niños y niñas menores de cinco años y las personas adultas mayores de 60 y más años, y nuestra campaña preventiva se centra en practicar en el espacio social la 'Sana Distancia' entre una persona y otras de su entorno de 1,5 metros, desde el 23 de marzo al 19 de abril", explica el especialista de la institución que atiende a casi 84 millones de mexicanos.

Esa población equivale al 65% del total de casi 130 millones de habitantes en este país, para lo cual el IMSS cuenta con 25 hospitales de Alta Especialidad instalados en todo el territorio.

El galeno es uno de los responsables de la campaña educativa nacional en el programa del Ciclo de Vida, de la coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel.

Las autoridades sanitarias federales han diseñado para encabezar la campaña a una heroína bautizada "Susana Distancia", inspirada en el cómic de la Mujer Maravilla, con las iniciales SD en su frente y pecho de su camiseta rosada, envuelta en una burbuja protectora del diámetro de sus brazos extendidos, para ilustrar la extensión necesario para evitar al nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

"La jornada nacional de Sana Distancia, es para prevenir el riesgo de propagación de enfermedades, que la proximidad con otras personas no supere esa extensión, que las personas extiendan sus brazos de manera horizontal, una distancia de unos 1,5 metros para que el virus no pueda entrar a su cuerpo", describe el galeno y directivo de la institución.

El IMSS cuenta con un presupuesto anual de más de 30.000 millones de dólares, al cambio actual, según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

El presupuesto de todo el sector Salud disponible para 2020 es de poco más de 5.000 millones de dólares, de modo que la institución de seguridad social es un pilar en todo el sistema sanitario mexicano.

Campaña con nuevos y viejos hábitos

Debido a que los científicos han detectado que la membrana exterior del nuevo coronavirus que surgió en China a finales de 2019 se descompone con ingrediente sanitarios "un punto importante es el lavado frecuente de manos con agua y jabón, desinfección con gel con una técnica correcta", prosigue el doctor Armenta Hernández.

La campaña se difunde ampliamente en redes sociales, radio y televisión, con muchas imágenes, infografías y vídeos al alcance de toda la población.

Para el lavado de manos las autoridades de la institución lanzaron una canción publicitaria en formatos de 40 y 60 segundos que enfatiza la importancia de "mojar, enjabonar, enjuagar y secar", recomendaciones alineadas con las campañas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La campaña para detener la infección también diseñó diferentes carteles para distintos grupos de la población que han inundado baños y lugares públicos, y están disponibles para que las personas lleven a cabo la técnica correcta con una duración de 20 a 30 segundos.

Las nuevas reglas de cortesía consideradas correctas para el saludo gestual también son importantes

"Respetar una distancia preventiva, evitando contacto físico con palmas, codos, como por ejemplo levantar el pulgar", explica.

También se pone de moda llevar la mano al corazón, con una inclinación, como ha recomendado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otros viejos buenos hábitos, como el llamado "estornudo de etiqueta" que consiste en cubrir nariz y boca al toser y estornudar, están de regreso

"El lavado correcto de manera inmediata al toser o estornudar, sin tocar cara, bocas nariz y ojos, son parte de los hábitos que las autoridades sanitarias quieren extender y consolidar entre la población", subraya el galeno.

En la vida cotidiana, las costumbres de higiene también son importantes: "se deben limpiar superficies que se tocan frecuentemente, como interruptores de la luz, teclados de computadora, teléfonos, grifos e inodoros" detalla.

Pero la más disruptiva de las medidas es la suspensión temporal de actividades no sociales que incluye cancelación de actividades de asistencia masivas de más de 100 personas para evitar transmisores del virus.

"El foco de la protección es para grupos vulnerables, adultos mayores de 60 años o más, pacientes con enfermedades crónicas con cardiopatías, enfermedades pulmonares, cáncer, con tratamientos de quimioterapia o portadores de VIH", enfatiza.

Las autoridades recomiendan el contacto telefónico con todos sus familiares y de eso modo evitar visitas a personas con padecimientos respiratorios, evitar actividades en sitios públicos.

Y sobre todo "no hacer caso de rumores o fuentes no oficiales, salir de casa solo por motivos altamente necesarios o comprar víveres sin caer en pánico, pero no tomar a la ligera la situación", puntualiza el doctor Armenta.

En el mundo se han registrado 414.179 casos confirmados y 18.440 fallecidos a causa del virus, de acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud.