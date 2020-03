Los comicios en EEUU, ¿sin ideas frescas y con una mirada hacia atrás?

La visión y los principios de Trump, de 73 años, y de Biden, de 77 años, se formaron hace décadas, indica el medio. Según los autores del artículo, ambos candidatos siguen guiándose por esas ideas hasta el día de hoy, sin ofrecer nada nuevo en sus campañas electorales. Mientras que el mundo moderno ya se enfrenta a retos completamente diferentes a los de hace 30 o 40 años: el rápido cambio climático, el desarrollo tecnológico y los crecientes problemas demográficos.

El principal mensaje de la campaña del exvicepresidente es "el regreso a la vida normal". En sus discursos, Biden apela a valores e ideas familiares al Partido Demócrata y recuerda regularmente cómo logró convertirse en senador de Delaware y sobrevivió a la muerte de su primera esposa e hija en 1972.

Trump, por su parte, habla de las amenazas que supone para el mundo el ascenso de China, utilizando la misma retórica que en el decenio de 1980 cuando se preocupaba por el rápido crecimiento económico de Japón, y describe las conversaciones con los miembros del Congreso y otros jefes de Estado de la misma manera que lo hizo en su libro de 1987 El arte de las negociaciones (The art of the deal).

En el año 2020 habrá un candidato que es Trump, y otro que intenta ser lo contrario de Trump, pero ningún candidato que se haya definido por un nuevo conjunto de argumentos sobre el futuro, o un nuevo conjunto de remedios sobre los problemas que probablemente ensombrecerán el país o el mundo en los años venideros, indica

Sin embargo, el Partido Demócrata tenía otros candidatos que ofrecían ideas más frescas, como el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, que planteó cuestiones de cambio climático en su programa, o la senadora de California Kamala Harris, que habló sobre el género y la identidad racial. Sin embargo, no encontraron mucho apoyo entre los votantes.