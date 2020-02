Reserva Federal de EEUU no prevé reducir tasas de interés por COVID-19

"No espero que la Fed (Reserva Federal) vaya a hacer ningún movimiento de pánico", dijo Kudlow, quien es director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, en una entrevista a CNBC.

El asesor igual arriesgó: "aparte del virus, he dicho que no me importaría ver a mis amigos en la Fed ser un poco más audaces en su tasa objetivo y en su balance general; antes del virus dije que eso no estaría relacionado con él".

Los comentarios de Kudlow se produjeron cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron 53 casos de coronavirus en Estados Unidos, un aumento de solo 14 en relación a los reportados a principios de este mes.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, también dijo este martes que es de prever que aumente la cantidad de infecciones en el país, y por eso solicitó mayores fondos del Congreso para combatir el contagio.

Los operadores del mercado monetario aumentaron las apuestas durante la semana pasada de que la Reserva Federal se verá obligada a otra ronda de recortes de tasas protectoras si la propagación del nuevo coronavirus no muestra signos de desaceleración y amenaza el crecimiento económico de Estados Unidos.

La Reserva Federal acaba de terminar un ciclo de relajación en diciembre después de recortar las tasas de forma consecutiva durante tres meses, un cuarto de punto cada vez.