El coronavirus desata una emergencia internacional de primer orden

Eso de que la realidad copia a la ficción ya no es una falacia. Una novela de suspense titulada 'The Eyes of Darkness' (Los Ojos de la Oscuridad), editada en 1981 y escrita por el estadounidense Dean R.Koontz, ya hablaba entonces de un virus llamado 'Wuhan-400' que transmitía una neumonía muy contagiosa y que se había originado en esa ciudad china.