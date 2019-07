López Obrador expresa a legisladores de EEUU que nuevo tratado beneficia a Norteamérica

"Les expresé que nuestro Gobierno está a favor del Tratado porque lo consideramos benéfico para las tres naciones", escribió el mandatario en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El presidente acudió a la reunión con el vicecanciller para América del Norte, Jesús Seade, y la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena.

El titular del Ejecutivo federal comentó el pasado 17 de julio que el Congreso mexicano ya dio luz verde el 19 de junio al texto que reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, antes que en Canadá y EEUU.

"Me opuse al tratado en su momento, en 1994, y seguramente hay legisladores de EEUU que se oponen, uno de los (congresistas) que vienen encabezando esa comisión votó en contra", recordó el presidente.

Sin embargo, consideró que un cuarto de siglo más tarde no conviene un viraje y expresó su nieva visión.

"Han transcurrido muchos años como para dar un gran viraje y echar por la borda todo lo que se ha conseguido" en integración económica y comercial.

Acotó que, así como no ha resultado la "panacea", también durante 25 años "se ha consolidado una relación importante, que no se puede desaprovechar, no es racional decir 'no' al tratado a estas alturas", admitió.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo se reunirá el domingo 21 de julio con el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

El pacto no ha sido promulgado por el presidente mexicano, a la espera de que sus socios culminen el proceso, que transcurre entre disputas internas en el marco de campañas electorales internas.

López Obrador y el presidente estadounidense Donald Trump han expresado que México está cumpliendo con su compromiso de contener la migración de indocumentados en la frontera sur mexicana, con unos 6.000 efectivos de la Guardia Nacional, evitando así la imposición de aranceles a los productos mexicanos importados al país vecino.