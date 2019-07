México afirma que 14 plantas de energía que operarían con gas de EEUU "no existen"

"Para llevarle el gas de EEUU a 14 plantas de la CFE es el contrato de esos siete gasoductos (…), y las plantas no existen, ¿qué les parece?", dijo a periodistas el titular de la compañía eléctrica estatal.

Bartlett representa al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la renegociación de contratos por unos 80.000 millones de dólares con poderosas firmas mexicanas, de EEUU y Canadá, para lograr la devolución de unos 3.000 millones de dólares en tarifas ya pagadas como sanciones durante la construcción de los gasoductos, y evitar así un arbitraje internacional.

"Los gasoductos que van a 14 plantas que no existen son un pequeño detalle de la coherencia de esta operación", enfatizó Bartlett para cuestionar esas obras construidas en el Gobierno anterior (2012-2018).

La CFE quiere la devolución de alrededor de 3.000 millones de dólares pagados por infraestructura que no estaba terminada, debido a las llamadas "cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito".

Esas cláusulas contractuales obligan al Gobierno de México a pagar una multa cuando se demuestre que los proyectos fueron detenidos por conflictos sociales, ambientales o políticos, y fueron aplicadas antes de la actual administración de López Obrador, que quiere renegociar los contratos.

El funcionario federal dijo que en la nueva negociación de los contratos de siete gasoductos inactivos, se realizará en la sede de la CFE, donde "se defenderán los intereses del pueblo".

Las empresas que aceptaron negociar con las autoridades federales son IEnova, filial nacional de Sempra Energy, con sede en California (EEUU), y TC Energy, con sede en Calgary (Canadá).

También negocian las mexicanas Fermaca, en la que el fondo suizo Partners Group tiene la mayoría accionaria, y Carso Energy, propiedad de Carlos Slim, el mayor magnate mexicano.

"Si esos contratos no se renegocian, respetando el derecho que tienen ellos (los contratistas) para sentarse y negociar, la CFE no puede soportar esa carga; lo ha dicho el presidente, son cerca de 80.000 millones de dólares (...) y la electricidad con este gas es carísimo, sube", aseguró Bartlett.

"Lo que pedimos (3.000 millones de dólares) lo vamos a seguir pidiendo, no estamos jugando, nosotros consideramos que esa suma se nos debe devolver, pero ahí viene la negociación como instrucción del presidente", puntualizó el titular de la CFE.

López Obrador dijo el miércoles que "no puedo decir que no hay acuerdo si no pagan (devuelven) 3.000 millones de dólares, porque no lo sabemos, puede ser hasta que sea más o es menos, para eso es la mesa de diálogo, para cotejar precios".

El embajador de Canadá, Pierre Alarie, expresó días atrás que "México no desea respetar los contratos de gasoductos".

El suministro de gas procede en gran medida de Texas, porque México es deficitario en ese energético y depende de esas importaciones.