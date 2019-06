FedEx alza su voz por 'la cruzada' de EEUU contra Huawei

Según el documento, las Regulaciones de la Administración de Exportaciones de EEUU prescriben que FedEx revise el contenido de millones de paquetes que envía diariamente. Sin embargo, es una tarea "prácticamente imposible de realizar desde el punto de vista logístico, económico y en muchos casos legal".

En su demanda la empresa estadounidense recuerda que normalmente la ley ofrece la protección para los transportistas ordinarios y los "libra de responsabilidad" de revisar el contenido de paquetes y comunicaciones que transmiten. La empresa considera que las Regulaciones de la Administración de Exportaciones no ofrecen las "provisiones seguras" a los transportistas.

"Nosotros hemos invertido considerables recursos en nuestro programa interno relacionado con el cumplimiento de control de exportaciones. No obstante, creemos que las Regulaciones de la Administración de Exportaciones, tal como se implementan ahora, imponen una carga no razonable sobre FedEx (...) FedEx es una empresa de transporte y no una agencia encargada de vigilar por la aplicación de la ley", reza el comunicado de la empresa.

La entrega de esta demanda se realizó tras el lanzamiento de una investigación contra FedEx por parte de las autoridades de China. En particular, la empresa Huawei acusó a FedEx de haber desviado a EEUU su correo, que fue enviado desde Japón con destino a varias oficinas en China.

De acuerdo con el portal ruso Top War, los errores logísticos de FedEx pueden conducir a que Pekín decida prohibir la presencia de la compañía estadounidense en el mercado chino. Hoy en día, el gigante asiático cuenta precisamente con el mayor número de clientes que utilizan servicios logísticos y de correo.

A mediados de mayo, el Gobierno de EEUU introdujo a Huawei en una lista negra que restringió la compra de servicios y componentes de repuesto a compañías estadounidenses sin la correspondiente autorización de Washington.