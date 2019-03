Cría guerras comerciales y te sacarán los ojos

Según el secretario de Agricultura de EEUU, Sonny Perdue, esa enorme deuda es la principal causa de que los agricultores estén devastados, publica Reuters.

"La deuda agrícola ha ido aumentando más rápido durante el último lustro: un 30% desde 2013. Es decir, de 315.000 millones de dólares a 409.000 millones, según datos del Departamento de Agricultura de EEUU, y de 385.000 millones en el último año a niveles propios de la década de los 80", dijo Perdue ante el Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes.

Debido a la excesiva producción agrícola de los agricultores, esta excede la demanda y se ven obligados a bajar los precios demasiado. La situación empeoró en 2018, cuando Donald Trump dio el pistoletazo de salida a la guerra comercial con China, compradora indiscutible de materias como la soja, opina Alexandr Lesnij en su artículo para la versión rusa de Sputnik. Washington introdujo aranceles al aluminio y al acero chino y, Pekín, a la producción agraria estadounidense.

También en 2018 los agricultores estadounidenses dedicaron 36 millones de hectáreas al cultivo de la soja —dos veces más que en 2017— y debido la suspensión de las exportaciones no se vendió toda y los costes de almacenar los granos no exportados aumentaron un 40%. Ante esta situación insostenible, los agricultores se vieron obligados a no almacenarlos, sino a triturarlos y, directamente, enterrarlos bajo tierra. Algunos dejaron que se pudriesen en los campos.

© AFP 2018 / Joseph Prezioso "La voluntad y el potencial de EEUU se están agotando": tres factores que socavan su hegemonía

China no solo era el mayor comprador de soja estadounidense, sino también de carne de cerdo y de productos lácteos. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el volumen de las exportaciones de carne de cerdo disminuyó un 8% y, su precio, un 12% hasta situarse en 538,7 millones de dólares en total.

Los productores de leche lo tienen más difícil: como los acuerdos entre EEUU, Canadá y México se rompieron en un primer momento, se perdieron 3.000 millones de dólares. En 2018, China compró productos lácteos estadounidenses por valor de 576 millones de dólares y en 2019 ha dejado de hacerlo.

"Muchas granjas han dejado de operar y están en bancarrota por la guerra comercial", dijo Trump a los miembros del movimiento Farmers for Free Trade. Así que ahora los agricultores se ven obligados a negociar con los prestamistas, añadió el propio presidente.

Según los cálculos de Robert Johansson, economista jefe del Departamento de Agricultura del país, en 2019 las exportaciones alimenticias se reducirán en 1.900 millones de dólares más.

© REUTERS / Jason Lee EEUU y China buscan llegar a un acuerdo comercial en la próxima cumbre Trump-Xi

El enorme mercado de la soja lo están ocupado ahora competidores como Rusia. Ejemplo de ello es la empresa agraria Partizan, con sede en la región rusa de Amur. La ubicación es privilegiada: a 20 kilómetros está China, a diferencia de los miles de kilómetros que debían viajar los productos agrícolas estadounidenses para llegar al país asiático.

En cualquier caso, las importaciones chinas de soja estadounidense casi se duplicaron en enero de 2019 con respecto al mes anterior por la tregua comercial entre China y Estados Unidos, según los datos aduaneros chinos publicados por Reuters. Al gigante asiático llegaron 135.814 toneladas de soja estadounidense en enero, lo que supone un 95% más que las 69.298 toneladas de diciembre de 2018. Pero la cifra sigue siendo un 99,7% inferior a las 5,82 millones de toneladas del año anterior por los elevados aranceles, publica Reuters.

