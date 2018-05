Trump promulga ley que permite a pacientes terminales probar fármacos experimentales

WASHINGTON (Sputnik) El presidente de EEUU, Donald Trump, promulgó la Ley del Derecho a Experimentar, que autoriza a prescribir ciertos medicamentos no autorizados a personas con enfermedades terminales que no consiguen mejoría con los tratamientos tradicionales.

"Siento orgullo de cumplir hoy (miércoles) otra promesa al pueblo estadounidense al firmar la Ley del Derecho a Experimentar", dijo el mandatario en la ceremonia de promulgación de la norma en la Casa Blanca.

Trump sostuvo que su administración venía examinando varios proyectos para hacer frente a este problema y se inclinó por uno que no atiende los intereses de las compañías de seguros ni de las empresas farmacéuticas.

El presidente dijo que no le importaban los negocios farmacéuticos.

"Eso no me importa; no podría importarme menos", sostuvo.

Trump añadió que los pacientes estadounidenses ya no tendrán que viajar al exterior en busca de una cura para sus dolencias.

A partir de esta ley, los interesados pueden obtener tratamientos experimentales en EEUU y permaneciendo cerca de sus familias, indicó el presidente.

En su discurso el mandatario se refirió a otros dos asuntos relacionados con la medicina: el costo de los medicamentos con prescripción y la reforma del sistema de salud.

Trump prometió perseverar en el esfuerzo para reducir los costos de la atención médica y aseguró que los grandes laboratorios anunciarán en las próximas semanas recortes importantes en los precios de los fármacos.