Comey cree "posible" que Rusia tenga información comprometedora sobre Trump

"Es impactante y me gustaría no estar diciéndolo, pero la verdad es que no puedo", dijo Comey. "Siempre me sorprendió, y todavía me parece poco probable, y [ojalá] hubiera podido decirlo con mucha confianza sobre cualquier otro presidente con el que he tratado, pero no puedo. Es posible", declaró Comey durante una entrevista cuyos fragmentos salieron al aire el 15 de abril.

El exdirector del FBI calificó a Donald Trump como "moralmente incapacitado" para ocupar la presidencia de EEUU.

Trump califica de fracaso el memorando demócrata sobre la investigación de la 'injerencia' rusa

"Nuestro presidente debe encarnar el respeto y adherirse a los valores que están en el corazón de este país", declaró.

El exjefe del FBI descartó que Trump esté médicamente incapaz de ser presidente o se encuentre en etapas tempranas de demencia; por el contrario, le definió como un hombre de inteligencia superior a la media, pero moralmente inapto para la presidencia.

"Lo más importante es la verdad. Este presidente no puede hacer eso. Él es moralmente incapaz de ser presidente", reafirmó Comey cuyo libro, "A Higher Loyalty" (" (Una mayor lealtad"), saldrá a la luz esta semana.

Comey, nombrado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama, se ocupó de investigar los supuestos lazos de Trump con Rusia, asunto que niega tanto la Casa Blanca como el Kremlin.

El presidente de EEUU le cesó en el cargo en mayo de 2017 por recomendación del secretario de Justicia de EEUU, Jeff Sessions, alegando que Comey era incapaz de dirigir el FBI de forma eficaz.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EEUU, la CIA y el FBI publicaron en enero de 2017 un informe que acusa a Rusia de haber orquestado una campaña de influencia para minar la confianza en el proceso democrático en EEUU y reducir las opciones de la candidata demócrata, Hilllary Clinton, frente al republicano Donald Trump durante las presidenciales de 2016.

El Comité de Inteligencia de EEUU dice no tener pruebas de colusión entre Rusia y Trump

Esta campaña de influencia, según el reporte, habría sido aprobada al más alto nivel e incluyó hackeos, filtraciones y uso de medios de información y redes sociales pero no repercutió en el conteo de votos.

Tanto el Kremlin como el Ministerio de Exteriores ruso negaron rotundamente la implicación de Rusia en los supuestos ciberataques en las elecciones en EEUU.

Hasta la fecha, el Gobierno de EEUU no ha presentado ninguna prueba que confirme la responsabilidad de Moscú por los supuestos ataques informáticos.

