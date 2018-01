Un nuevo mundo multipolar: EEUU desilusiona a sus socios y a sus vecinos

Según esta clasificación, basada en las encuestas realizadas en 134 países, el índice promedio de EEUU se desplomó un 30%. El país norteamericano cedió el primer lugar a Alemania, con un 41% de aprobación. Asimismo, también perdió frente a China, que tiene un 31%.

Algunas de las mayores disminuciones se observan en los países vecinos más cercanos, socios comerciales y aliados de Washington. Así, en Canadá, el nivel de aprobación de EEUU se redujo del 60% al 20% y en México del 44% al 16%, según Gallup.

En América del Sur y del Norte, el índice promedio de EEUU es de 24%, menos de la mitad del 49% al que se llegó en el último año de Obama en el cargo.

Los autores del estudio de Gallup señalan a Donald Trump como el responsable por el rápido descenso. Durante la presidencia de Barack Obama el 48% de los encuestados estaban conformes con la política internacional de EEUU.

Le puede interesar: ¿Cuál fue "el peor error" de la política exterior de EEUU respecto a Rusia?

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump anuncia retiro de EEUU del Acuerdo de París contra el cambio climático

Una de las principales decisiones geopolítica de Trump durante el año pasado fue retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático, apoyado por casi todos los países. Asimismo, Washington sufrió una aplastante derrota en la Asamblea General de la ONU respecto a su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, recuerda el portal ruso BFM.ru

Según el presentador de MSNBC Willie Geist, "la caída se debe no solo a la retórica de Trump, sino también a sus decisiones políticas. Un ejemplo es el abandono del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, la amenaza a una revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las críticas constantes a la ONU, la OTAN y otras organizaciones internacionales, y en general a la política 'Estados Unidos está por encima de todo'. Nos ocupamos de nosotros mismos, no de ustedes".

Por su parte, muchos temen las consecuencias de la posición de Trump con respecto a Corea del Norte. "Es difícil dormir de manera pacífica cuando el presidente de Estados Unidos lanza insultos contra un propietario de armas nucleares", destaca BFM.ru.

Lea también: Estados Unidos se olvida de un enemigo feroz y no es ni China ni Rusia

Para el profesor Mijaíl Troitski, especialista en relaciones internacionales y profesor del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO, por sus siglas en ruso), no hace falta exagerar la importancia de esta encuesta.

"El ranking de aprobación es un indicador a muy corto plazo. Cambia rápidamente y se puede aumentar. El problema de la calificación actual de Estados Unidos es, por supuesto, Donald Trump. Y esto puede cambiar durante la presidencia del magnate o, tal vez, poco después del final de su presidencia. Creo que los aspectos fundamentales del ranking estadounidense, los negativos y los positivos, no han cambiado. Por el contrario, incluso muestran una tendencia a mejorar a la luz del crecimiento económico".

Según los datos de la encuesta, el índice de EEUU se acercó al de Rusia —27%—. Es decir, Rusia no está muy lejos de los líderes del ranking. No obstante, el experto del Instituto Internacional de Estudios Humanitarios y Políticos Vladímir Brúter no ve nada especialmente positivo en esta situación.

"En primer lugar, Rusia no es una potencia mundial en este momento, no la era ayer y no la será mañana. Los intereses de Moscú todavía se limitan al subcontinente y, a pesar de que es un país enorme, sus oportunidades económicas y su potencial de influencia global son limitados. Por lo tanto, para Rusia en general no es importante quién sea el presidente estadounidense", señala el experto ruso.

La última vez que el índice de aprobación del liderazgo de Estados Unidos cayó tan bajo fue en 2008, luego de la guerra en Irak, la crisis económica mundial y los ocho años de Gobierno de George W. Bush. Trump disminuyó la reputación estadounidense en el ámbito internacional en tan solo un año, concluye BFM.ru.