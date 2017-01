Cuando EEUU sopesó invadir Arabia Saudí

Cuando el embargo terminó —en marzo de 1974—, el daño ya estaba hecho. Los precios del petróleo se habían cuadruplicado y provocaron años de recesión e inflación, recuerda Michael Peck, en un artículo para The National Interest. Ningún estadounidense que vivió durante los años setenta podrá olvidar las largas colas ante las gasolineras que levantaban banderas rojas o verdes para indicar si tenían combustible.

Al igual que el resto del mundo, Estados Unidos pagó por los altos precios del 'oro negro'. Pero, ¿qué habría pasado si el país norteamericano hubiera decidido tomar los campos petrolíferos de Oriente Próximo por la fuerza? En 2004, documentos desclasificados del Gobierno británico revelaron que Washington había considerado esta opción.

En aquella época, los países occidentales se sentían 'rehenes' de las pequeñas naciones árabes que, a través de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), presionaban e incidían en sus poderosas economías. Todos temblaban ante esta organización, cuyos miembros controlaban el fluido vital que permitía mantener en movimiento a la economía mundial.

Aunque no llegó a elaborarse un plan detallado para llevar a cabo la operación militar, los documentos desclasificados demuestran que existía preocupación entre los líderes británicos después de la conversación que mantuvieron el secretario de Defensa estadounidense James Schlesinger y lord Cromer, el embajador británico en el país norteamericano en aquellos años.

Schlesinger le dijo a Cromer que "ya no era obvio para él que Estados Unidos no pudiera usar la fuerza. Un resultado interesante de la crisis en Oriente Próximo fue que la idea de que los países industrializados se sometieran continuamente a los caprichos de los países poco poblados y subdesarrollados, en particular de Oriente Próximo, bien podría cambiar la percepción de la opinión pública sobre el uso del poder del que disponían EEUU y sus aliados".

El primer ministro británico Edward Heath estaba lo suficientemente preocupado por estas palabras de Schlesinger y las sugerencias de conducir una acción militar planteadas por el secretario de Estado Henry Kissinger como para ordenar una investigación de la inteligencia británica sobre las intenciones reales de los estadounidenses. El informe concluyó que Washington "podría considerar que no podía tolerar una situación en la que Estados Unidos y sus aliados estuvieran a merced de un pequeño grupo de países poco razonables".

Según el informe, EEUU preferiría una operación rápida contando solo con sus propias fuerzas para apoderarse de los campos petrolíferos y necesitaría dos brigadas, una para la operación en Arabia Saudí, una para Kuwait y posiblemente una tercera para Abu Dabi. Con tal de asegurar el éxito de la operación, la inteligencia británica determinó que también se requeriría la presencia de una importante fuerza naval estadounidense en el océano Índico.

El Comité Conjunto de la Inteligencia británica calculó que la toma de los campos de petróleo —con un total de 28.000 millones de toneladas de combustible— habría sido suficiente para abastecer a Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, el informe advirtió de que "la ocupación estadounidense tendría que durar diez años mientras en Occidente se desarrollaran fuentes alternativas de energía y esto resultaría en una hostilidad total de los países árabes y gran parte del resto del Tercer Mundo". También existía preocupación por la reacción soviética a la invasión, aunque se pensaba que Moscú estaría más inclinado a "responder con la propaganda en vez de con la fuerza".

Peck considera que en caso de optar por una intervención militar, EEUU podría haber tomado los campos petrolíferos sin muchas dificultades. El grueso de las tropas estadounidenses ya había abandonado Vietnam y los saudíes carecían de armas importadas de alta tecnología, como los F-15 y los sistemas de alerta temprana y control aerotransportado AWACS de los que disponen ahora. Incluso en la actualidad existen serias dudas acerca de la capacidad de los militares saudíes de utilizar estas sofisticadas armas en caso de ataque. En cuanto a los militares de Kuwait, el autor considera que si no pudieron detener a Sadam Husein en 1990, tampoco hubieran podido hacerlo con los marines estadounidenses en 1973.

No obstante, finalmente, Estados Unidos optó por limitarse a pagar más por la gasolina para mantener en movimiento su economía y no meterse en aquel avispero, que podría haber adelantado la aparición de fenómenos como el islamismo radical, según se apunta en el artículo.

Décadas después, la mejor solución para este dilema y para evitar que se produzcan escenarios similares es encontrar nuevas fuentes de energía que no obliguen a EEUU y otros países a depender del petróleo extranjero.