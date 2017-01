Defensoría del Pueblo de Bolivia advierte que Trump acentuará el racismo en EEUU

"Es una mala señal; ahora podrían resurgir en Estados Unidos fuertes movimientos de racismo impulsados por aquellos círculos de tez blanca hacia los latinos, asiáticos y afrodescendientes", declaró el funcionario.

© REUTERS/ Tomas Brav El muro de la discordia: Trump firma la orden ejecutiva sobre inmigración

Ballivián hizo esas declaraciones en referencia a las últimas medidas de Trump, quien firmó el miércoles dos órdenes ejecutivas para redoblar los controles migratorios y fortalecer la seguridad fronteriza, entre otras.

Esas medidas contra los migrantes, añadió, "son un retroceso para Estados Unidos, que debería impulsar políticas de integración que favorezcan a los ciudadanos del mundo".

El representante de la oficina de promoción de Derechos Humanos de la institución boliviana aseguró que no es posible pensar en medias migratorias so pretexto de que haya inmigración ilegal, ya que "si ese fuera el principio del libre tránsito y el derecho a la migración que tienen todos los ciudadanos del mundo, no tendrían ningún sentido".

© REUTERS/ Adam Rhew El racismo sigue en buena forma en Estados Unidos

También advirtió que la decisión de Trump de construir un muro en la frontera con México es "una flagrante violación al libre tránsito de personas y los derechos humanos reconocido por la Organización de las Naciones Unidas".

"Poner muros vulnera los derechos humanos, pero principalmente son señales contra los latinos, asiáticos y afrodescentientes", remarcó Ballivián.

Asimismo precisó que la Defensoría del Pueblo de Bolivia promueve la integración de los pueblos, el respeto mutuo y el derecho de las personas a vivir donde así lo decida.