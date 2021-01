Defensoría del Pueblo de Ecuador presenta denuncia penal contra Ministro de Salud

"La Defensoría del Pueblo presenta denuncia ante la Fiscalía General para que se ejerza la acción penal pública por presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias por parte del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, ante irregularidades en el proceso de vacunación contra el COVID-19", dijo la Defensoría en un comunicado.

La acción se presenta en medio del escándalo desatado por la aplicación de vacunas en un centro geriátrico privado de Quito, que no formaría parte del plan piloto de vacunación diseñado por la cartera de Salud Pública.

Pese a pedidos de diversos sectores para que Zevallos sea removido de su cargo, el ministro dijo en un video que no renunciará.

"No cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás, no hemos terminado este trabajo y no es momento de bajar la guardia, seguimos perdiendo gente por esta terrible enfermedad", dijo Zevallos en el video difundido por su oficina de prensa.

El martes, la Asamblea Nacional (parlamento), con 121 votos de un total de 137, exhortó al presidente Lenín Moreno para que destituya al ministro.

En paralelo, aprobó que se le realice un juicio político por un supuesto manejo discrecional de las vacunas.

Ecuador ha recibido hasta el momentode las vacunas de Pfizer que, según la cartera de Salud, arribarán al país antes de finales de febrero para cumplir con el plan piloto de vacunación a 43.000 personas.

Según la autoridad sanitaria en esta fase se inocularía primero al personal médico de primera línea contra el COVID-19, adultos mayores de centros geriátricos y sus cuidadores.

Ecuador registró 246.000 casos positivos de COVID-19, confirmados con pruebas PCR, 10.087 fallecidos directos y 4.679 fallecidos probables.