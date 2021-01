Médicos de Perú inician huelga nacional en demanda por mejoras laborales en pandemia

"Nosotros queremos que comprenda la población [la razón de la huelga]. No tenemos los insumos, no tenemos el personal, la logística; si no es momento ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? No podemos atender con calidad a las personas. Nos falta siempre el oxígeno, nos faltan las camas UCI, nos faltan los equipos de protección personal, nos falta todo", dijo Carlos Valderrama, vocero de la CMP, al diario local Correo.

La FMP anunció la medida de fuerza desde diciembre, sin embargo no ha llegado a acuerdos con el Gobierno, al que también se le exige un aumento en los sueldos de los profesionales así como el cumplimiento del pago de las bonificaciones extra a quienes están en la primera línea de combate contra la pandemia.

El vocero de la organización indicó que, a pesar de la huelga, los médicos no dejarán de atender las áreas críticas de los hospitales.

Toque de queda

El Colegio Médico del Perú (CMP) pidió al Gobierno mantener el toque de queda y la prohibición de actividades de diversión ante la confirmación de la presencia de una segunda ola de la pandemia del coronavirus.

"El CMP hace un llamado al Ejecutivo (...) a mantener la vigencia del toque de queda, aforos limitados y la prohibición expresa de actividades de diversión [discotecas, bares, casinos, cines, etcétera]. Del mismo modo prolongar la supervisión y control del cumplimiento de medidas, al igual que una comunicación social efectiva", indicó la institución en un comunicado.

En la noche del 12 de enero, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó la presencia de una segunda de la pandemia, algo que el CMP indica que ya había advertido semanas antes.

En la actualidad, el toque de queda rige en Perú desde las 23:00 hasta las 4:00 hora local (4:00 a 9:00 GMT).

Por otro lado, la institución pidió al Ministerio de Salud fortalecer los servicios de primer nivel de atención sanitaria así como implementar atenciones médicas a través de consultas virtuales a fin de no copar la capacidad de los centros de salud.

Asimismo, solicitó ampliar la capacidad de camas en las unidades de cuidados intensivos, casi al borde del colapso según se ha denunciado, así como el aislamiento temprano de los casos positivos.

A la fecha, Perú registra 38.399 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.040.231 infectados.

Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global existen 90.054.813 casos confirmados de contagio, y 1.945.610 muertes por el coronavirus SARS-CoV-2.