Gobernador de Sao Paulo pide "urgencia" y critica burocracia en la vacuna contra COVID-19

"Respeto hacia la Anvisa, pero sobre todo respeto por la vida (…) el sentido de urgencia debe prevalecer; no es razonable que procesos burocráticos, aún en nombre de la ciencia, se sobrepongan a la vida", dijo este 11 de enero en rueda de prensa, pidiendo más celeridad a este organismo estatal.

El pasado viernes 8 de enero, el Instituto Butantan divulgó que la vacuna tiene una eficacia del 78% y acto seguido presentó una petición formal para que se autorice el uso de emergencia en Brasil.

La Anvisa tiene diez días de plazo para dar una respuesta, pero el sábado 9 de enero informó queestán incompletos y que falta información relativa a los voluntarios que participaron en los test.

El gobernador de Sao Paulo no se refirió a esta petición de la Anvisa y remarcó que "no tiene sentido" que más de 40 países del mundo ya estén vacunando y Brasil, que es el segundo con más muertes por la pandemia (más de 202.000) no haya empezado todavía.

Además, recordó que la vacuna de Sinovac de momento es la única que podría empezar a aplicarse inmediatamente en la población, ya que alrededor de 11 millones de dosis ya están en suelo brasileño.

El uso de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca (cuya aprobación por parte de la Anvisa también podría ser inminente) depende de la llegada de dos millones de dosis procedentes de la India.