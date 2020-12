Las últimas horas de Simón Bolívar, la peripecia de sus restos y las dudas sobre su muerte

Al momento de su muerte, el libertador Simón Bolívar se encontraba en la quinta de San Pedro Alejandrino, en la ciudad caribeña de Santa Marta, en el actual departamento de Magdalena, norte de Colombia. Allí llegó el 1° de diciembre de 1830, a bordo del barco Manuel, proveniente de Barranquilla, en un estado de salud muy delicado. Bajo el cuidado del médico francés Alejandro Próspero Reverend, fue trasladado a la quinta cinco días después.

El desmejoramiento de Bolívar llevaba meses. El historiador venezolano Carlos Alarico Gómez, en su artículo "El problema de la causa de la muerte de Bolívar" publicado en la revista Politeia, señala que los primeros signos de malestar los había dado en marzo de 1829, cuando tuvo un fuerte ataque pulmonar.

Desde entonces la salud de Bolívar fue menguando, entre mejorías pasajeras y recaídas pronunciadas. Según Alarico Gómez, eran frecuentes las menciones del libertador sobre su pobre salud en la correspondencia que sostuvo con diferentes personas durante los meses previos a su muerte, así como los testimonios de quienes lo veían débil, envejecido, "demacrado y pálido".

En Santa Marta parecía precipitarse el final: el 9 de diciembre, Bolívar llegó a confesarse con el obispo local y recibir la extrema unción. También ese mismo día dictó una proclama con el propósito de mantener unida a la Gran Colombia, nación que abarcó los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. La república que concretó el proyecto político bolivariano se conformó tras derrotar a las fuerzas españolas del virreinato de Nueva Granada el 7 de agosto de 1819

La proclama de Bolívar decía: "¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro". No obstante los deseos de Bolívar, la Gran Colombia se disolvería casi un año después, el 19 de noviembre de 1831...

El día siguiente a su proclama, Bolívar dictó su testamento.

¿Cómo murió Bolívar?

Según el relato de Alarico Gómez, todos en la quinta sabían esa mañana del 17 de diciembre que la muerte del Libertador estaba cerca. Allí reunidos estaban entre otros su sobrino Fernando Bolívar, los generales Briceño Méndez y Mariano Montilla, así como el mayordomo José Palacios.

Reverend se prodigó toda la mañana en atender al paciente moribundo. Sobre el mediodía, más calmo, el médico avisó a los presentes que podían pasar a la habitación de Bolívar para acompañarlo en sus últimos instantes de vida. "Una vez allí presenciaron la agonía y muerte del Libertador en un silencio sepulcral, solo interrumpido por los constantes sollozos de José Palacios, el mayordomo de Bolívar".

Se dice que el general Montillo exclamó entonces "¡Ha muerto el Sol de Colombia!", y que a continuación de un sablazo cortó el péndulo del reloj. La hora de la muerte del Libertador quedó marcada para siempre: eran las 13:03, con 55 segundos.

La autopsia, realizada por el médico Reverend, dictaminó que Bolívar murió de tuberculosis pulmonar, a los 47 años.

¿Qué pasó con los restos de Bolívar?

Los restos de Bolívar fueron sepultados en la catedral de Santa Marta. Durante los siguientes años, después de la separación de la Gran Colombia, el Congreso de Venezuela solicitó en varias oportunidades el traslado de los restos. Finalmente, tras un largo proceso, los restos fueron depositados en la catedral de Caracas el 23 de diciembre de 1842. Permanecieron allí hasta 1876, cuando el féretro de Bolívar fue trasladado al Panteón Nacional.

En 1947 se registró un hecho polémico respecto a los restos del prócer. El político e historiador venezolano Vicente Lecuna, quien fuera encargado del Archivo de Simón Bolívar y documentalista del Libertador, acudió al doctor José Izquierdo para que lo ayudara a identificar restos óseos encontrados en panteón de la familia Bolivar, sumamente descuidado. Izquierdo, prestigioso médico venezolano, catedrático de Anatomía, miembro de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina, así como de la Asociación Americana de Historia de la Medicina aceptó el pedido de Lecuna.

Al registrar el panteón, Izquierdo encontró una calavera con signos de haber sido sometida a una autopsia forense. Como no había registros de otras necropsias en la familia Bolívar, el médico denunció que el cráneo pertenecía al Libertador, por lo cual no eran suyos los restos conservados en el Panteón Nacional. Izquierdo escribió sobre este caso el libro El cráneo del Libertador Simón Bolívar. Sin embargo, una comisión encargada por la Asamblea Nacional Constituyente, comprobó que los restos en el féretro trasladado al Panteón Nacional eran efectivamente de Bolívar.

¿Bolívar asesinado?

El 17 de diciembre de 2007, cuando se cumplían 177 años del fallecimiento de Bolívar, el entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) anunció que abrirían el sarcófago de Bolívar para comprobar si los restos que estaban allí eran del Libertador o no, además de certificar las causas de su muerte. Chávez afirmaba tener serias dudas sobre estos temas.

Chávez incluso presentó, en el programa televisivo oficialista Aló Presidente, el libro La carta que cambiará la historia, escrito por el historiador venezolano Jorge Mier Hoffman. El autor —descendiente del español dueño de la quinta donde se alojó y murió Bolívar— mencionaba la posibilidad de que Bolívar haya sido asesinado como fruto de una conjura entre España, EEUU y el Vaticano, según relata el diario El Tiempo. El presidente venezolano dijo: "Aquí está el polémico libro, lleno de especulaciones, ciertamente, pero también de documentos".

La carta en cuestión, según Mier, es una epístola que el Libertador dejó a su prima Fanny du Villars, en la que contaba en un lenguaje cifrado quiénes eran sus asesinos, cómo lo matarían y dónde estarían sus restos. En teoría, esta carta la escribió Bolívar como último deseo otorgado por sus captores, para luego "fusilarlo".

Finalmente, lafue llevada a cabo el 16 de julio de 2010, por decreto presidencial. Los resultados se conocieron recién en julio de 2011. Los restos eran de Bolívar y la causa de muerte no fue tuberculosis. La cirujana Yanuacelis Cruz Calcaño, parte del equipo de investigadores que había realizado la exhumación, comunicó que "Bolívar no murió de tuberculosis (...) no obstante, la investigación está abierta para el estudio de la histoplasmosis, un hongo que tiene la particularidad de dar una sintomatología muy similar a la de la tuberculosis".

"Yo creo que lo mataron a Simón Bolívar, creo que lo asesinaron y asumo mi humilde responsabilidad por lo que digo ante el pueblo y ante la historia. No tengo pruebas, no sé si las tendremos, pero son las circunstancias", dijo Chávez luego de conocerse los estudios realizados.