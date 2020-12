Presidente de Colombia sanciona ley de vacunas para COVID-19

"Aquí tengo para sanción presidencial la ley que en este momento, ante todos los colombianos, quiero firmar, porque es un mensaje importante para todo el país. Queda en este momento sancionada la nueva ley de vacunas para todos los colombianos, y como lo dice la ley: publíquese y cúmplase", dijo Duque en un programa televisivo de su Gobierno, transmitido en cadena desde la ciudad de Ibagué (centro-oeste).

Asimismo, anunció que en el primer trimestre de 2021 iniciará el ciclo de vacunación contra el COVID-19 en el país y que se trabaja desde meses atrás para garantizar el acceso a toda la población.

"Ya tenemos la política pública (…), el avance que esperamos es que en el primer trimestre empecemos los ciclos de vacunas en el país", expresó.

Según Duque, la aplicación de las vacunas debe ser voluntaria, "porque ningún sistema de inmunización en América Latina ha sido efectivo sobre la base de la imposición", y destacó que en esto "es preferible la persuasión que la imposición".

El mandatario manifestó que pese a que aún no se ha hecho público el cierre de las negociaciones para la adquisición de la vacuna, la intención es que ningún colombiano se quede por fuera del servicio, el cual deberá ser asumido por el Estado.

A su vez, explicó que el Gobierno no ha divulgado información sobre las negociaciones de la vacuna porque son conversaciones confidenciales que aún avanzan.

"En esto los avances son grandes, y quizás la razón por la cual no estamos haciendo alarde es porque hasta que no esté cerrada ciento por ciento cada negociación nosotros no vamos a divulgar, porque muchas de estas conversaciones se transan a través de acuerdos de confidencialidad, pero lo hemos hecho mirando el panorama mundial y el panorama regional", dijo.

Colombia reportó 7.523 casos más del nuevo coronavirus y 150 fallecidos, con lo cual el número total de contagios llega a 1.392.133 y el de decesos a 38.308.

Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que en el mundo existen 67.530.912 casos confirmados de contagio y 1.545.140 muertos por COVID-19.