AMLO: "No hay nada que temer", la oposición no es muy fuerte

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que su Gobierno no tiene una oposición "muy fuerte", por lo que manifestó que no tiene preocupaciones ante los movimientos recientes de los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista.

"La verdad es que no tenemos una oposición muy fuerte. Además, los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia, entonces no hay nada que temer", aseveró.

El mandatario también defendió la existencia de la oposición, ya que sin ella México viviría en una dictadura. En todo caso, llamó a estos grupos a actuar en el marco de la ley.

"Es legítimo que haya gobernadores que estén en contra de nosotros, como es el caso del gobernador de Jalisco [Enrique Alfaro], de Nuevo León [Jaime Rodríguez], de Tamaulipas [Francisco García Cabeza de Vaca], y otros. Es normal a la democracia, nada más es que se siga actuando por la vía pacífica, y en el marco de la Constitución, de las leyes, y que haya debate, diálogo. Que se informe a la gente, que se argumente, que cada quién dé su punto de vista", expresó.

Asimismo, López Obrador afirmó que la vida nacional sería muy aburrida si toda la población pensara de la misma manera.

"No se puede, porque los pueblos son más que los Gobiernos. O sea, el poder dimana del pueblo, el pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda, eso no hay que olvidarlo. Entonces en Jalisco, Nuevo León, en Tamaulipas, manda el pueblo", recordó.

En los últimos días, los gobernadores de la Alianza Federalista Enrique Alfaro, Francisco García Cabeza de Vaca, Jaime Rodríguez, así como Javier Corral (Chihuahua) y Martín Orozco (Aguascalientes) han promovido controversias constitucionales contra la Cámara de diputados, el Senado y el presidente para impugnar la desaparición de 109 fideicomisos en México.

Los mandatarios estatales señalan que la extinción de los fideicomisos podría afectar la asignación de recursos públicos para sus estados. Además, buscan eliminar un artículo transitorio que permite a la Secretaría de Hacienda concentrar todos los recursos de los fideicomisos extinguidos, para distribuirlos en los siguientes 30 días a su desaparición.

El 4 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena rechazó la controversia presentada por el gobernador de Jalisco para suspender la extinción de los fideicomisos.