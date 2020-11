Cabello acusa a la oposición venezolana de entregar el Parlamento al imperialismo

"Hay que echarlos de la Asamblea Nacional para adecentar ese espacio, se robaron Citgo, se robaron Monómeros, se robaron el oro, se robaron nuestras cuentas en el extranjero, pero además traicionaron la patria, porque pusieron a la orden del imperialismo y sus lacayos extranjeros la Asamblea Nacional que es de los venezolanos", expresó Cabello durante un acto de campaña electoral.

© REUTERS / Carlos Jasso Los abogados británicos de Guaidó buscan retrasar el litigio sobre el oro de Venezuela , quien es el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), señaló que un cambio de Gobierno en Estados Unidos no modificará la política injerencista contra su país.

"Nadie vaya a creer que porque cambiaron un presidente en Estados Unidos viene con las mejores intenciones, no, ahí está demostrado que los presidentes no mandan, ahí mandan las corporaciones y ellos no tienen amigos, tienen intereses, así que nadie vaya a estar pensando que como cambiaron al presidente van a quitar las sanciones, ellos van a seguir con su política injerencista, guerrerista de muerte, y de saqueo de los pueblos", sostuvo.

Cabello aseguró que no se esconden de los problemas del país y que dan la cara a pesar de todas las circunstancias.

El presidente de la ANC llamó a todos los simpatizantes del Gobierno a votar el próximo 6 de diciembre cuando se renovarán los integrantes del Parlamento.