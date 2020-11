El expresidente Vizcarra pide que Policía respete protestas contra nuevo Gobierno en Perú

"Hacemos un llamado a la población para que se exprese pacíficamente y también hacemos un llamado a la Policía para que respete las manifestaciones. Cuando yo he sido presidente del Perú, a todos los ministros del Interior les he dicho que la protesta es un derecho ciudadano y que mientras no haya afectación a los bienes públicos ni privados tiene que permitirse la manifestación", dijo el exmandatario en rueda de prensa desde la sede de la Fiscalía en Lima (centro).

Este 12 de noviembre, el exjefe de Estado acudió a una citación del equipo fiscal Lava Jato para someterse a las investigaciones por presuntos delitos de corrupción, mismos que motivaron su destitución el 9 de noviembre por parte del Congreso y la posterior toma de mando del extitular del Parlamento, Manuel Merino.

Por otro lado, Vizcarra afirmó que el nombramiento del exministro de Defensa, Antero Flores-Araoz, como primer ministro del nuevo Gobierno es una "vuelta al pasado", en alusión a la Masacre de Bagua, ocurrida en 2009 en el departamento de Amazonas (norte), hecho que motivó la renuncia de Flores-Aráoz a la cartera.

La Masacre de Bagua fue un conflicto social que enfrentó a indígenas de la etnia awajún con la Policía por la ejecución de proyectos petroleros en sus territorios; el conflicto dejó un saldo de 23 efectivos y 10 indígenas muertos.