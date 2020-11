Congreso colombiano vuelve a rechazar proyecto para legalizar uso recreativo de marihuana

"Las mayorías archivaron nuestro proyecto de #RegulaciónYA del cannabis de uso adulto. Insistiremos", publicó el parlamentario en su cuenta de Twitter.

​Luego de seis horas de debate, el parlamento tomó la decisión durante la noche del 3 de noviembre, que se comunicó de forma oficial al día siguiente.

La votación por la negativa fue de 102 votos contra 52.

De esta forma, el artículo 49 de la Constitución no será modificado para permitir el consumo de cannabis, tal como propusieron los autores de la ley, que definieron a la hierba como una "sustancia que no genera afectaciones reales a la salud y que, en consecuencia, no debería estar limitada por vía constitucional".

"La dimos toda. Presentamos evidencia, argumentamos con datos, debatimos con contundencia. Nos queda la satisfacción de haber dado la pelea por lo correcto así no fuese lo popular", tuiteó Reyes Kuri.

Luego, desafió a sus colegas: "Algunos congresistas se oponen a regular la marihuana ignorando evidencia y alegando que es dañino para el consumidor. A ver si son tan berracos (valientes) y presentan un proyecto que prohíba el alcohol, 114 veces más tóxico que el cannabis, y el tabaco, que mata la mitad de sus consumidores".

Es el segundo revés en menos de un año que sufren los intentos de legalizar el uso lúdico de la marihuana en un país que este año realizó la primera exportación de cannabis de uso medicinal, esto es, puro en cannabidiol (CBD), el cannabinoide que no genera efectos psicoactivos.

La norma buscaba habilitar a los mayores de edad a proveerse en sitios previamente regulados y no en el mercado ilegal.