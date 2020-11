AMLO: la elección "cerrada" en EEUU no altera economía mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los resultados de la "elección cerrada", aún sin resultado oficial final, que se desarrolla en EEUU, en la que compiten el presidente Donald Trump y el candidato del opositor Partido Demócrata, Joe Biden, no genera "alteración" en la economía mexicana, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"A mí me satisface que no hay en el caso de nuestra economía ninguna alteración; tengo entendido de que nuestro peso no se ha depreciado, está a 21,15 [pesos por dólar] en promedio, como ha estado la semana pasada, de modo que vamos a esperarnos para que se conozca el resultado", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa en Palacio Nacional, residencia oficial y sede del Ejecutivo.