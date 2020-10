Diosdado Cabello: Venezuela tiene derecho a comprar armas para su defensa

"Tenemos derecho a armarnos para defendernos, todo el derecho del mundo de adquirir las armas que sean necesarias para defender nuestro territorio, suelo, aire, agua y espacio", expresó Cabello durante el inicio del congreso del bloque histórico 'Unidad de los pueblos por la vida', que se desarrolla en Caracas.

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) rechazó que países como España y Colombia, así como el representante de la Casa Blanca para Venezuela, Elliott Abrams, acusen a Irán de vender misiles a Venezuela con fines de destrucción.

El 28 de octubre, el presidente Nicolás Maduro reiteró que su país puede comprar el armamento a Irán que necesite para su defensa.

"Venezuela puede comprar armamento al país que le dé la gana. Dije que me parecía una muy buena idea y por qué no. En su momento veremos la oferta iraní", expuso.

En agosto pasado, el mandatario dijo que estudiará esa posibilidad, luego de que su homólogo colombiano, Iván Duque, lo acusó de hacer negociaciones con Irán para la compra de misiles.

El presidente dijo que evaluarán con Irán qué misiles de corto, mediano y largo alcance tiene y si está en sus posibilidades de comprar nuevas baterías de misiles para reforzar la defensa aérea, terrestre y misilística.

Movilización de la UE

Además, Cabello señaló que todos los países de la Unión Europea (UE) impulsan una movilización para atacar y agredir a Venezuela en complicidad con la derecha mundial.

"Ya no solo es España sino toda la Unión Europea contra nosotros, unos más activos que otros, pero es una gran movilización de las fuerzas de la derecha del capitalismo mundial contra Venezuela", expresó Cabello durante un acto en Caracas.

El titular de la ANC manifestó que las agresiones contra su país obedecen a que para la UE y Estados Unidos Venezuela es un mal ejemplo para la región porque no se arrodilla ante el imperialismo.

"Venezuela para ellos constituye un mal ejemplo, porque no nos rendimos, no nos arrodillamos, porque levantamos la voz porque queremos ser libres y soberanos porque no queremos ser independientes y no queremos depender del imperialismo norteamericano, ni de ninguna forma de imperialismo que pueda haber en el mundo", sostuvo.

El presidente Nicolás Maduro denunció que España se convirtió en el centro de la conspiración contra Venezuela, tras la llegada a esa nación del político opositor, Leopoldo López.

El Jefe de Estado indicó que espera que el Gobierno español tome cartas en el asunto y no permita que ese país se convierta en el eje de las conspiraciones de López en su contra.

El 24 de octubre, se conoció que López se fugó de Venezuela, donde había sido condenado por la muerte de 43 personas en las manifestaciones antigubernamentales de 2014.