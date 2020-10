Dos expresidentes colombianos critican medidas contra narcotráfico y apoyan legalización

"Colombia perdió la guerra contra el narcotráfico (…) El consumo de drogas no va a desaparecer en el mundo, pero sí se puede disminuir y regular; pero para eso hay que legalizarla y hay que volverlo una política legal donde el Estado asuma el control, capte los recursos y pueda ser una política mucho más efectiva que la que hemos hecho en los últimos 50 años", señaló Santos, quien también es premio nobel de la paz, consignó la emisora local radio La FM.

Ambos expresidentes estuvieron en un panel sobre el proyecto de acto legislativo que se discute en el Congreso para legalizar la marihuana con fines recreativos.

Gaviria criticó las medidas de violencia que usa el Gobierno de Iván Duque contra el narcotráfico.

"Porque más violencia, el Gobierno está buscando más violencia, eso es lo que están haciendo, buscando más violencia con la prohibición, con la erradicación forzada, están buscado es eso. Yo no sé por qué no lo entienden. Ya es hora que les pidamos que cambien, de que no promuevan tantas políticas que generen violencia", afirmó Gaviria, consigna la emisora local Blu Radio.

Gaviria afirmó que el prohibicionismo en las drogas no funciona para combatir el narcotráfico, añade la emisora.

Asimismo, criticó la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que no hay que tener miedo a una desertificación, proceso mediante el cual el país norteamericano exige a los países productores reducir los cultivos de coca.

"Hablar de que nos van a desertificar ya linda con el absurdo y a mí me da rabia que en Colombia no contestemos con rabia, porque es que no hay derecho a que nos amenacen y amenacen", indicó Gaviria.

Por su parte, el Gobierno sostiene que tiene una política exitosa en la lucha contra las drogas y que consiguió récord de incautaciones.

Duque aseguró el 27 de octubre que este año se alcanzará la meta de erradicar 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos.