Sistema internacional de estadísticas retira a Argentina de su base de datos de COVID-19

BUENOS AIRES (Sputnik) — El sistema de medición global Our World In Data, dependiente de la Universidad de Oxford, eliminó por falta de credibilidad la información estadística que ofrece Argentina en relación a la cantidad de diagnósticos que realiza el país sudamericano.

"Para asegurar la calidad y la fiabilidad de nuestra información de testeos sobre el COVID-19, hemos decidido remover a Argentina de nuestra base de datos por el momento", anunció un gerente del organismo, Edouard Mathieu.

Para esta institución, los números oficiales aportados por el Gobierno nacional "no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente la magnitud de los diagnósticos".

Our World In Data tiene constancia de que muchas muestras negativas que se realizan en varias provincias no se incluyen en el conteo oficial, entre ellas la de Córdoba (centro) y Santa Fe (centro-este).

"Esto sesga la tasa positiva hacia arriba, hasta llegar en la actualidad a un asombroso 75%", explicó Mathieu.

El Ministerio de Salud admitió el pasado viernes esta distorsión al anunciar que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todos los análisis de detección del coronavirus son registrados en todos los distritos.

Este mecanismo permitiría "determinar con exactitud la cantidad de diagnósticos realizados y el porcentaje de positividad real de cada semana epidemiológica" que se incorporan al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVE).

Medida insuficiente

La orden a las provincias de incluir todos los casos sospechosos estudiados para determinar la cantidad real de muestras y el porcentaje de positividad de las pruebas no es suficiente para Our World In Data.

Para el gerente del organismo, la situación del COVID-19 en Argentina al principio fue mejor que en otros países de la región, pero ahora "se está poniendo al día con el terrible número de muertes de Bolivia, Chile y Brasil".

El sitio de medición continuará mostrando el número de casos y muertes en Argentina, que la institución obtiene del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

"Y añadiremos la información estadística sobre los diagnósticos apenas el Gobierno publique un comunicado en el que confirme que los datos están corregidos", añadió el representante del sistema internacional de estadísticas.

Sin respuesta

Consultados por Sputnik, portavoces del Ministerio de Salud que conduce Ginés González García rechazaron dar una respuesta oficial a la decisión de Our World In Data.

"Los datos son oficiales y públicos", se limitaron a responder.

Los casos positivos entre el total de diagnósticos son el 43,81%, según informó en la víspera el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, al dar cuenta del parte diario sobre casos y fallecimientos de COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia se procesaron 2.373.496 diagnósticos de COVID-19, lo que equivale a 52,306 muestras por millón de habitantes, de acuerdo a la cartera de Salud.

El país sudamericano alcanzó en la víspera el millón de contagios de esta enfermedad respiratoria, con 1.002.662 infecciones registradas y 26.716 muertes de personas con coronavirus desde que comenzó la pandemia.