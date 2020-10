El presidente mexicano pide a la Corte avalar la consulta sobre juicio a expresidentes

"¿Cuál es la violación [de la Constitución] si lo va a decir el pueblo y luego el Ministerio Público y los jueces, con el derecho a la defensa?", interrogó el mandatario en una conferencia de prensa.

El proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar, que será votado la tarde de este 1 de octubre, establece que "no se puede someter a consulta la aplicación de la ley, pues ello desnaturalizaría la finalidad de una consulta popular", solicitada por López Obrador.

El mandatario adelantó que "decir que es inconstitucional o que no procede [el referéndum] no va a estar bien, pero no quiero que se malinterprete porque soy respetuoso del Poder Judicial".

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que la pregunta formulada plantea: "Está usted de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de los expresidentes".

Esa consulta concierne a quienes encabezaron el Gobierno en lo que López Obrador denomina "periodo neoliberal", desde 1988 a 2018.

El mandatario lanzó varias interrogantes sobre el proyecto de resolución: "Si no podemos consultar a la gente ¿nos vamos a conformar con elegir cada tres o seis años a las autoridades?, ¿y el resto del tiempo, cuando no hay elecciones, vamos a estar callados, solo mirando, sin poder ejercer nuestros derechos políticos cuando se trata de asuntos trascendentes?".

Los expresidentes de ese periodo son:

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994),

Ernesto Zedillo (1994-2000),

Vicente Fox (2000-2006),

Felipe Calderón (2006-2012),

Enrique Peña Nieto (20012-2018).

Un artículo polémico

López Obrador argumentó que su petición también fue respaldada por dos millones de firmantes que hicieron una solicitud al Senado en paralelo a su propia iniciativa.

"¿Por qué negarle la participación a la gente?, no hay que tenerle miedo al pueblo, hay que hacer valer la democracia, el poder del pueblo", planteó.

Según el mandatario, la Constitución señala que "el poder dimana del pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su Gobierno, es la esencia de la democracia".

El artículo 35 de la Carta Magna señala que se puede "votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia" para el país.

Sin embargo dijo que desde el año 2014 cuando se aprobó esa reforma constitucional "no ha habido ni una sola consulta con apego a ese artículo 35, que hicieron por politiquería, por demagogia, hoy son otros tiempos".

Por su parte, el ministro Aguilar describe la anomalía que se presentaría en el hipotético escenario de una consulta en la que ganara como respuesta vinculante un "no", en contra de investigar y sancionar delitos.

Una votación en ese sentido, "obligaría a las fiscalías correspondientes a claudicar en la función social que se les ha encomendado", advirtió.

Al final de las consideraciones expuestas, en un proyecto de 43 páginas presentada por el juez Aguilar, la SCJN resolvería: "Único. Es inconstitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere. Notifíquese al Senado de la República y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido".

López Obrador dijo el 30 de septiembre que si el máximo tribunal rechaza la consulta popular él se deslinda "y que el Poder Judicial asuma su responsabilidad".

A su vez, anunció que de inmediato presentaría una iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional, con el propósito de que no se cancele la "democracia participativa" en todos los ámbitos, incluida la Justicia.