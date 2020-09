La Guardia Nacional de Venezuela incauta más de 252 kilos de drogas en el este del país

"Efectivos adscritos al CZGNB-81 (Comando de Zona Especial), realizando labores de patrullaje en el sector Avestruz, estado Anzoátegui, efectuaron la aprehensión de dos ciudadanos a quien se les incautó siete bultos y tres sacos de presunta droga, con un peso de 69,5 kilos de cocaína y 182,9 kilos de marihuana", indicó el ministerio a través de Twitter.

La Fuerza Armada venezolana aseguró el 11 de septiembre que en lo que va de este año ha decomisado 22 toneladas de drogas y neutralizado 29 aeronaves utilizadas para el narcotráfico.

En ese sentido, rechazó las acusaciones del Comando Sur de Estados Unidos, que involucran al Gobierno del presidente Nicolás Maduro en el tráfico de drogas.