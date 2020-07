Exministro salvadoreño Munguía seguirá su juicio bajo arresto domiciliario

"La jueza especializada de Instrucción A ordenó que el exministro David Munguía Payés continúe su proceso penal por agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, en arresto domiciliar con vigilancia de la Policía Nacional Civil, y pagando una fianza de 10.000 dólares", informó el fiscal Álvaro Rodríguez.

Munguía fue detenido el pasado 23 de julio a propósito de la investigación por la referida tregua, por la cual también fueron presentados cargos contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien permanece asilado en Nicaragua desde 2017.

Rodríguez explicó que la resolución responde a principios de humanidad, pues dos forenses informaron que el imputado, de 70 años de edad, padece una crisis hipertensiva y recomiendan un tratamiento permanente.

"La jueza tuvo un dictamen de medicina legal que establecía que el imputado es una persona de la tercera edad, tiene enfermedades que lo hacen propenso a contraer COVID-19 y por eso prácticamente le han puesto dejarlo en libertad", declaró el procurador.

La corte también prohibió a Munguía Payés salir del país y tener contacto con personas que hayan tenido calidad de testigos u otra medida de prueba en el proceso.

"Me siento inocente de los cargos que se me imputan, no estoy pensando en fugarme, sino ya me hubiese ido del país", aseguró el imputado tras la audiencia inicial del caso, realizada el martes.

La Fiscalía General de la República afirma que posee el testimonio de dos expandilleros en condición de testigos criteriados, así como escuchas telefónicas que confirman los supuestos delitos cometidos por el exministro.

La defensa de Munguía Payés restó credibilidad a la declaración de los testigos criteriados, identificados como "Noé" y "Salomón", y agregó que las referidas escuchas son solamente referenciales.