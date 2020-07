El embajador de Venezuela ante la ONU asegura que EEUU usa la pandemia para asfixiar su país

"Genocidas usan pandemia para asfixiar a venezolanos y al mismo tiempo se presentan como donantes humanitarios. Critican acciones contra el COVID-19 como si [Donald] Trump fuera un ejemplo a seguir en el mundo, están al servicio de una ideología racista contraria a la vida de los pueblos", expresó Moncada en la red social Twitter.

Genocidas usan pandemia para asfixiar a venezolanos y al mismo tiempo se presentan como donantes humanitarios. Critican acciones contra el #COVID19 como si Trump fuera un ejemplo a seguir en el mundo. Están al servicio de una ideología racista contraria a la vida de los pueblos. pic.twitter.com/PhatM0R6oB — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) July 21, 2020

​El embajador se refirió a una videoconferencia que sostuvieron el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, el de Irán, Brian Hook, y la exaseora de Trump, Nadia Shadlow, en la que conversaron sobre el manejo que han hecho los gobiernos de Caracas y Teherán a la pandemia de COVID-19 en sus países.

Moncada acusó a Abrams y Hook de fabricar campañas en contra de Venezuela e Irán, para hacer ver a esos países como responsables de la propagación del coronavirus en sus regiones.

"Genocidas destruyen capacidad nacional de defensa frente a la pandemia y luego fabrican campaña contra Irán y Venezuela como difusores del virus en sus regiones. Es propaganda de guerra usando una crisis universal, el rumor como arma psicoterrorista", indicó.

Genocidas destruyen capacidad nacional de defensa frente a la pandemia y luego fabrican campaña contra Irán y Venezuela como difusores del virus en sus regiones. Es propaganda de guerra usando una crisis universal. El rumor como arma psicoterrorista.



¡Así es la guerra de Trump! pic.twitter.com/XbdgyTH3Wg — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) July 21, 2020

​El pasado 14 de julio, el presidente Nicolás Maduro denunció que Abrams financiarían una campaña por los medios de radio, televisión y redes sociales contra Venezuela y la revolución bolivariana.

El Jefe de Estado indicó que EEUU utiliza a medios de comunicación internacional y redes sociales para arremeter contra su país en medio de la pandemia por COVID-19.

"Imagínense si siempre lo hacen y no lo anuncian, ahora que lo anuncian qué creen ustedes, utilizan a AP (The Associated Pres), Bloomberg, Euronews, etcétera, etcétera y utilizan a un grupo de mercenarios en las redes sociales que tienen portales y cuentas para que estén todo el día con rumores y campañas", señaló Maduro.

Abrams anunció el 10 de julio que Washington planea la puesta en marcha de una campaña en medios de comunicación con el fin de lograr penetrar el territorio venezolano.