Maduro rechaza campaña comunicacional de EEUU contra Venezuela

"Elliot Abrams anunció el viernes (10 de julio) que va a financiar una campaña por todos los medios, radio, televisión, redes sociales, contra Venezuela y la Revolución Bolivariana; esa campaña arrancó mintiendo y atacando a Venezuela", expresó el mandatario durante una transmisión en el canal del Estado Venezolana de Televisión.

Maduro aseguró que EEUU utiliza a medios de comunicación internacional y redes sociales para arremeter contra Venezuela en medio de la pandemia por COVID-19.

"Imagínense si siempre lo hacen y no lo anuncian, ahora que lo anuncian qué creen ustedes, ya arrancó y utilizan a AP (The Associated Pres), Bloomberg, Euronews, y utilizan a un grupo de mercenarios en las redes sociales que tienen portales y cuentas para que estén todo el día con rumores y campañas", afirmó el mandatario.

Abrams, anunció el 10 de julio que Washington planea la puesta en marcha de una campaña en medios de comunicación de radio, televisión e Internet, con el fin de lograr penetrar el territorio venezolano.

El Gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones que EEUU impulsa una "guerra" en su contra, con el fin de derrocar al Gobierno de Maduro.