Contraloría de Ecuador predetermina sanciones a funcionarios del Consejo Electoral

QUITO (Sputnik) — La Contraloría General de Ecuador predeterminó responsabilidades administrativas en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) y otros dos vocales del organismo por no cumplir con la extinción de cuatro organizaciones políticas invalidadas para mantenerse en el Registro de Organizaciones Políticas,

"Se han emitido los oficios de predeterminación de responsabilidades con multa y destitución para Shiram Diana Atamaint Wamputsar, Presidenta; José Ricardo Cabrera Zurita, Consejero; y, Esthela Liliana Acero Lanchimba", dijo la Contraloría General del Estado (CGE) en un comunicado.

Las Organizaciones Políticas que debían extinguirse son Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Justicia Social y Libertad es Pueblo.

Fuerza Compromiso Social es un movimiento afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

En agosto de 2019, la Contraloría señaló en un Informe que el CNE no garantizó el proceso de verificación de firmas e identificación de adherentes a esos cuatro movimientos políticos, que en sus formularios hicieron constar cédulas duplicadas, firmas que no corresponden con el padrón electoral, inscripción de menores de 16 años y de fallecidos, por lo que no se debió proceder con su inscripción.

Los tres consejeros sancionados configuran la mayoría del pleno del Consejo Nacional Electoral, integrado por cinco vocales.

Las sanciones también contemplan una multa de 7.800 dólares por cada una de las autoridades.

Los tres integrantes del CNE tienen 30 días para presentar sus descargos; posteriormente, la Contraloría tomará una resolución final.

A los tres funcionarios se suman otros siete, incluida la directora de Asesoría Jurídica del CNE, que fueron observados en el informe de la Contraloría, y tienen 30 días para presentar los descargos.