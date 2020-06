Con panfletos y conciertos de música los carteles mexicanos se establecen en Colombia

Los carteles mexicanos, principalmente el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, han consolidado su presencia en Colombia a través del financiamiento de estructuras armadas colombianas con el fin de apoderarse de territorios que anteriormente estaban controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según expresó el más reciente informe de Pares.

De acuerdo con el estudio Radiografía de la ominosa presencia de los carteles mexicanos, la relación de grupos del crimen organizado de Colombia y México viene de décadas anteriores, pero "en la actualidad esta relación se ha dinamizado debido al importante flujo de capital y armas traídas desde el país norteamericano".