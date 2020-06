Venezuela asegura que lucha antidrogas requiere de la acción de todos los países

"Compartimos los logros alcanzados en materia antidrogas e insistimos en que este problema requiere de la acción de todos los países, de manera transdisciplinaria, sobre la base de acciones coordinadas y bajo el principio de responsabilidad común y compartida, pero diferenciada", indicó el funcionario en la red social Twitter.

​Matheus participó en el encuentro virtual de la Cooperación entre América Latina, Caribe y Unión Europea en Políticas sobre Drogas en el que se abordaron las actividades implementadas y resultados alcanzados por los Estados miembros.

En marzo pasado, el Gobierno venezolano reiteró sus, durante el 63 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo a cifras del Ejecutivo, durante el primer año de implementación del Plan Antidrogas 2019-2025 lograron incautar 44 toneladas de drogas, detuvieron a más de 6.000 personas y realizaron más de 4.000 procedimientos en esa materia.

Sin embargo, el 26 de marzo el Departamento de Justicia de EEUU acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de "ayudar a dirigir y, finalmente, liderar" una organización criminal conocida como el Cártel de los Soles.