Estudiantes paraguayos denuncian que plataforma educativa no tiene contenidos inclusivos

"Las clases virtuales no sirven, los docentes no fueron capacitados, nosotros no tenemos computadoras con programas específicos y necesitamos apoyo para seguir con la educación inclusiva, eso no existe por parte del Ministerio", dio Oliver Acosta, quien tiene 16 años y está matriculado en la escuela Luis Braille, una institución educativa donde asisten niños y adolescentes con discapacidad visual y multidiscapacidad, informó el diario Última Hora.

Asimismo, varios docentes cuestionan que el plan de contingencia presentado por la cartera estatal no cuenta con inclusión ni en su plataforma virtual.

"Para los centros de apoyo como el nuestro nadie piensa; solamente las profes de los chicos y sus familias, institucionalmente no tenemos nada", cuenta la directora de la escuela Luis Braille, María Silvia Acevedo.

Mientras tanto, los jóvenes organizados en distintos gremios exigen el voto censura al ministro Eduardo Petta que se tratará este 21 de mayo en el Senado.

Entre los cuestionamientos al ministro se encuentra la falta de una mesa de diálogo para coordinar acciones relacionadas a la educación en medio de la pandemia, así como, informa el periódico Última Hora.

Además, el diario local consigna que el 81% de los estudiantes de primaria no cuentan con acceso a Internet en sus casas, según datos de la Dirección de Estadística; además, alrededor de 20% de los docentes no cuentan con una computadora para trabajar desde sus hogares, consignó el medio citando cifras de la Organización de Trabajadores de la Educación.

El 27 de abril, el presidente Mario Abdo Benítez anunció que por recomendación del Ministerio de Salud, debido al nuevo coronavirus se postergaban las clases presenciales hasta diciembre.