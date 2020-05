Médicos venezolanos desafían la telemedicina y dan la cara... pero con barbijo

A Palacios, que lleva ocho años en terapia tras la muerte de su madre, lo que más le preocupaba era no poder conseguir sus medicamentos que han escaseado en los últimos meses, situación que, dijo, se ha juntado con el temor por el coronavirus.

"Me ha afectado mucho porque no estoy acostumbrada a vivir así, estaba acostumbrada a tener todo, nunca me había faltado mi medicina ni nada en mi casa. A raíz de esto me siento muy mal, tomo cuatro medicamentos, que no se consiguen en el estado La Guaira (norte), y tengo que tomarlos porque no hacerlo me puede perjudicar", expresó a Sputnik la mujer mientras ajustaba su barbijo.

Luis Piñango, médico psiquiatra, señaló que nunca paralizó sus consultas desde que decretaron la cuarentena el pasado 16 de marzo. Sin embargo, confesó que el número de pacientes ha disminuido por la situación económica que les impide pagar las consultas.

"Yo nunca paré, pero en general venían dos o tres pacientes por día. La situación del tránsito hace que la gente no salga a las consultas. Si a eso le agregas la dificultad económica que se ha generado porque esta todo parado, a la gente le cuesta todo lo que no sea comprar comida. Antes tenía 14 o 15 pacientes, hoy son 5 y es el día que más he tenido", dijo.

Piñango también pasa consultas en un centro público donde sí ha asistido un mayor número de pacientes.

"A nivel público estuve parado por ocho meses por un problema de aire acondicionado y casualmente lo retomamos el 24 de marzo. Diez días después de la cuarentena repararon el aire y volví a ir a ese consultorio. En la medida que se han enterado [los pacientes] que retomé las consultas han ido apareciendo; el martes pasado [12 de mayo] vi 20, pero voy un día a la semana", detalló.

Por su parte, David González, médico neuro-oftalmólogo, manifestó que los primeros días de la cuarentena cesaron las consultas, pero con el pasar de las semanas tuvieron que retomarse por la situación económica que enfrenta el país.

"Al inicio hubo un cese total de las consultas médicas y progresivamente se ha ido retomando por la situación económica y porque el paciente necesita su atención. En todos los países donde se ha radicalizado el confinamiento, se han mantenido activos los servicios de consultas médicas y se ha reorganizado el personal para atender a los pacientes", señaló.

Por el contrario, Juan Caripidis, obstetra con 21 años de servicio en distintos centros médicos en la capital, contó que actualmente no está atendiendo a las pacientes como lo hacía antes de la pandemia.

"En estos momentos no estamos brindando el servicio de consulta de forma regular, aunque vamos todas las mañanas a la clínica a atender a algunas pacientes", acotó.

Medidas de seguridad

Para Ricardo Gómez, médico gineco-obstetra con más de 20 años de experiencia, lo más importante es que se mantengan siempre las medidas de seguridad establecidas para una consulta, pero no está de acuerdo con suspender las consultas a mujeres embarazadas ni emergencias ginecológicas.

"Lo hacemos con las medidas de seguridad, con máscaras, mascarillas y todo lo demás, nos colocamos antiséptico en las manos (…) No nos gusta mucho el cuento del guante, porque igual el guante va corriendo por todos lados y es mejor lavarse las manos que tener un guante que teóricamente está limpio y la gente se lava los guantes, pero además es poroso y puede alojar bacterias", explicó.

Telemedicina en dudas

Las consultas por Internet se incrementaron en los últimos meses por la pandemia de COVID-19, opción que los especialistas consultados por Sputnik no ven muy viable, pues aseguran que no sustituye la relación médico-paciente.

Caripidis es uno de los que considera que con la telemedicina se puede incurrir en errores de diagnósticos.

A juicio de González se puede dar alguna indicación por teléfono, pero

"En mi opinión no comparto la idea de la telemedicina como opción porque se pierde la relación médico-paciente que es fundamental en el tratamiento, seguimiento y orientación. Quizás después de la consulta presencial, uno después por la telemedicina pudiera completar un diagnóstico con un examen que se haya solicitado", afirmó.

El neurooftalmólogo dijo que hay especialidades médicas en que la telemedicina no puede sustituir a una consulta presencial.