¿Hubo realmente un toque de queda en Sinaloa impuesto por los hijos del Chapo?

"Se les informa que después de las 10 de la noche tienen que estar adentro de sus casas por el coronavirus, si no agarran el rollo los vamos a tablear a la verga, son órdenes de arriba de Los Chapitos. No es juego, no estamos jugando", advierte la voz de un presunto miembro del cartel de Sinaloa. A los hijos del narcotrafiacante Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del cartel sentenciado a cadena perpetua en la prisión estadounidense de ADMAX, se les conoce como los Chapitos.

Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad del estado de Sinaloa o del Gobierno Federal se ha manifestado al respecto, a pesar de que el vídeo data del 14 de abril, hace ya casi tres semanas. Lo que sí se repita desde el Palacio Nacional es que no se establecerá toque de queda ni se usará la fuerza pública en el país ante la llegada del pico más alto de contagios de COVID-19.

Por su parte, la periodista Istar Meza, colaboradora del sitio de noticias Noroeste, refiere a Sputnik que se trata de una fake news, pues no hay ningún registro de zonas sitiadas por el narcotráfico durante la pandemia.

Cabe destacar que esta información se anuncia justo días después de que el semanario Proceso publicara una entrevista con la exembajadora estadounidense Roberta Jacobson sobre la relación de autoridades del gobierno mexicano, durante el sexenio de Felipe Calderón, con el cartel de Sinaloa.

Según manifestó Jacobson, Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón y ahora se encuentra en EEUU acusado de recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa, conspirar para traficar cocaína hacia EEUU y haber mentido en su solicitud de ciudadanía estadounidens, mantenía comunicación directa con narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán.