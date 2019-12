Venezolanos opinan que diputados opositores acusados de corrupción deben pagar por ese delito

"Si ellos están involucrados en la corrupción, deben pagar por eso; no importa que pertenezcan a la oposición, creo que tienen que ser castigados, aquí no importa a qué partido pertenezcan, aquí lo que estamos buscando es sanear al país", dijo a esta agencia Alberto Kahwaty, secretario regional del partido de oposición Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI, centroderecha).

El pasado fin de semana el portal de investigación ArmandoInfo publicó un reportaje en el que presentó presuntas pruebas que vinculan a los parlamentarios, la mayoría de ellos integrantes de la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de haber intercedido por varios empresarios vinculados con el Gobierno venezolano y que han sido sancionados por EEUU por el programa de alimentación denominado(CLAP).

De acuerdo al texto, los diputados se han encargado desde hace algunos meses de "hacer gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, emitiendo cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negocios entorno a las importaciones de las cajas CLAP, con el objetivo de que esos organismos dejen de investigar a los empresarios".

Entre los parlamentarios señalados de los partidos de derecha Voluntad Popular y Primero Justicia se encuentran: Luis Eduardo Parra, Conrado Pérez, José Brito, Guillermo Luces, Richard Arteaga, Chaim Bucarán, Héctor Vargas, José Luis Pirela y Adolfo Superlano.

Por su parte, Robinson Cárdenas, empleado del sector público, consideró que se debe hacer "justicia" para que se fortalezca el apoyo del pueblo al Gobierno.

"Que se haga justicia con los que estén implicados, diputados de la oposición y otras personas, que se haga justicia porque eso es lo que hace que nosotros, el pueblo, creamos más en el Gobierno que está presente, es bueno que se tomen esas medidas", reflexionó.

Por el contrario, Ghislane Miranda, asesora de bienes y raíces, afirmó que las denuncias en contra de los parlamentarios son una estrategia para dividir a la oposición.

"Es evidente que la acusación en este momento es para producir división y crear discusiones sin sentido para desviar la atención de lo que realmente es importante. El Gobierno es tan ciego que piensa que con eso la gente va a pensar que aún su propuesta puede ser más limpia que la de la oposición", indicó.

Tras la denuncia contra los diputados, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de mayoría opositora, aprobó el martes investigar a los nueve diputados acusados de la trama de corrupción.

La comisión especial está integrada por Edgar Zambrano, Stalin González, Marialbert Barrios y José Luis Cartaya, quienes deberán en 15 días recopilar la información para la investigación.

En ese sentido, Lisandro Méndez, propietario de una posada turística en el Estado La Guaira (norte), recordó que el parlamento se encuentra en desacato por lo que la investigación que pueda realizar ese organismo carecerá de legalidad.

"Los hechos de corrupción son señalamientos de la misma oposición entre ellos, el mismo Departamento del Estado les ha mandado recursos y ellos no han rendido cuentas, pero esa comisión que nombró la Asamblea Nacional para hacer una investigación no tiene validez porque está en desacato", apuntó.

La Asamblea Nacional está bajo una sentencia de desacato desde el 2017, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara la nulidad de los diputados del estado Amazonas (sur) por presunta irregularidad en su elección, y el parlamento se negara a desincorporarlos.

Por su parte, Karen Chirino, profesora de educación Física, consideró que la oposición no ha logrado nada en Venezuela, porque solo piensa en sus beneficios personales y no del pueblo.

"Esto es un poco más de lo mismo, por eso es que la oposición no ha logrado nada en este país, porque está dispersa; solo tienen intereses personales, no han logrado nada porque solo quieren conseguir para ellos y no están por el beneficio del país, ni de los venezolanos", acotó.

El pasado 2 de diciembre, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, dijo que "lo que ocurre en la oposición no debe sorprender a nadie, porque ellos toda su vida han sido corruptos".

Asimismo, dijo que el líder opositor Juan Guaidó "se hace el inocente" cuando "él sabía de la corrupción desde hace un año".

Un día después, el presidente Nicolás Maduro dijo que a Guaidó le espera la "cárcel", por todos los "crímenes" que cometió.

El escándalo por la presunta trama de corrupción que involucra a los parlamentarios de derecha, ocurre en medio de los diálogos que sostienen el Gobierno de Maduro y un sector de la oposición, de cara a los comicios parlamentarios de 2020.