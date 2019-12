En el sur de Venezuela, cargar combustible puede convertirse en una espera de 7 horas

"Desde hace un mes volvió la crisis del combustible en Puerto Ordaz, estamos nuevamente por número de placa (terminación del número de matrícula) y las colas son de hasta 7 horas hay que llegar a las 4:00 de la madrugada y se sale como a las 11 o 12 del mediodía", dijo a Sputnik Verónica Sánchez, una ingeniera electrónica de 43 años.

Residentes del estado Bolívar explicaron que las matrículas que culminan en 123 pueden surtir sus tanques lunes y jueves, 456 martes y viernes y 789 miércoles y sábado.

"Hoy [5 de diciembre] me toca echar gasolina, pero pasé por las estaciones de servicio muy temprano y las, decidí no echar hoy, y ahora tengo que esperar hasta el lunes, y esto no es como Caracas, que puedo salir en metro o en autobús, tendré que salir una vez a comprar para tener comida y luego internarme en mi casa, porque ya no tengo casi gasolina, y acá las distancias son más largas de un punto a otro", comentó la comerciante Estela Márquez vía telefónica.

Por su parte, Richar Zambrano, quien trabaja como taxista en Puerto Ordaz, pero reside en Upata, indicó que no le queda otra solución que comprar combustible "por fuera".

"Compro por fuera, porque por toda la vía de Upata [un sector del sur de Bolívar] hay puestos en los que venden gasolina, no en una bomba [estación de servicio], sino en pimpinas [bidones], uno la compra y la echa uno mismo, y los precios están por las nubes, aquí para poder echar no son 7 horas como en Puerto Ordaz, aquí necesitas hasta dos días", explicó.

Venezuela tiene la gasolina con el precio, incluso cuando es regular el servicio si no posee dinero en efectivo es posible surtir el tanque lleno sin pagar.

La mayoría de los ciudadanos pagan el tanque lleno con el billete de más baja denominación que es el de 50 bolívares (0,00125 centavos de dólar), a pesar de que su valor oficial está muy por debajo.

Sin embargo, como relató Zambrano, en medio de esta situación ha surgido una venta paralela de gasolina, y explicó que en Upata 5 litros equivalen a 2 dólares, pero en el Callao, más al sur del estado, 1 litro equivale a un dólar.

Esta situación se repite en estados fronterizos con Colombia, como Táchira y Mérida (oeste).

El Gobierno de Venezuela ha denunciado el contrabando de combustible hacia naciones vecinas con complicidad incluso de las autoridades de Colombia y Brasil.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado los motivos de este nuevo período de escasez de combustible en el estado Bolívar, y la estatal Petróleos de Venezuela S.A, encargada de suministro no respondió a Sputnik.