Fiscalía: persiste pedido de prisión para Keiko Fujimori

"El pedido de prisión preventiva del Ministerio Público presentado en octubre del año pasado subsiste; por lo tanto, debe ser dicho órgano (el TC) que aclare la decisión que ha dado a conocer la semana pasada porque no se ha llegado a cuatro votos (sentencia)", dijo el fiscal Domingo Pérez en declaraciones a la prensa local.

Pérez es parte del equipo Lava Jato y quien dirige las investigaciones contra la líder fujimorista.

El equipo fiscal solicitó al Poder Judicial una medida prisión preventiva contra Fujimori en octubre de 2018 por haber obstruido en las investigaciones en su contra, el cual fue aceptado por el Poder Judicial, siendo Keiko recluida en un penal en Lima.

La semana pasada, el TC declaró fundado un recurso de hábeas corpus por mayoría de cuatro votos contra tres, ordenando la liberación de Fujimori, la cual se hizo efectiva el 29 de noviembre

Sin embargo, se originó una controversia sobre la legitimidad del fallo, pues de los cuatro votos a favor, tres declaran fundado el hábeas corpus por haberse violado el derecho de Keiko a un debido proceso, mientras el voto restante declara fundado el recurso por que la investigada no tiene capacidad de obstruir a la justicia.

"La resolución que excarceló a Keiko Fujimori no es legítima, presenta vicios y que ya sea a través del procedimiento de nulidad o de la aclaración, creo que el TC merece dar una respuesta", indicó el fiscal Pérez.

Algunos especialistas sostienen que el TC no logró una sentencia, pues los votos que permitieron liberar a Keiko no coinciden en sus argumentaciones por igual, considerando que el cuarto voto distinto no debería ser sumado a los otros 3 restantes por no manifestarse a favor de la liberación bajo las mismas causales.

El 2 de diciembre, el TC anunció que el viernes 6 juramentará un nuevo presidente, la magistrada Marianella Ledesma.

"Creo que la integridad de la magistrada Ledesma garantiza a la ciudadanía que las decisiones del TC estén apegadas a la Constitución (...) Confiamos en la integridad de dicha magistrada", dijo Pérez, esperando que el Tribunal enmiende su supuesto error.

Hasta entonces, el equipo fiscal considera que su pedido de prisión preventiva original sigue siendo aplicable al no haber sido objetado ni anulado por el TC.

Keiko Fujimori es investigada por haber recibido presuntos aportes ilícitos de Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011.