Cabello advierte a oposición venezolana con "lección" si intenta imitar golpe de Bolivia

"Si ellos creen que nos van hacer lo que le hicieron a Evo (Morales), van a recibir la más grande de las lecciones que jamás hayan recibido en Venezuela", expresó Cabello durante una concentración contra el imperialismo, en el estado La Guaira (norte).

Además, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) reiteró el llamado que hiciera el mandatario Nicolás Maduro de mantenerse alerta ante posibles actos de desestabilización impulsados por la derecha en esa nación sudamericana.

"Alerta máxima ha ordenado nuestro presidente Nicolás Maduro, que estemos pendiente de cada detalle, mucha inteligencia popular, no nos hagamos ecos de rumores, que aquí no tumba gobierno quien quiere sino quien puede y esos bolsas (personas estúpidas) no pueden con nosotros, aquí va haber chavismo para rato", sostuvo.

Cabello llamó a los seguidores del Gobierno a asistir a la movilización en apoyo a Evo Morales y al mandatario Maduro, el sábado 16 en el oeste de Caracas.

La oposición también marchará desde varios puntos de la capital hasta el sector Chacaíto, en el centro-este de la ciudad.

El 13 de noviembre, Cabello había acusado a la oposición de hacer gestiones para contratar sicarios extranjeros y atentar contra los ciudadanos de esa nación sudamericana.

Un día después, Maduro llamó a las autoridades policiales a estar alerta ante el envío de grupos terroristas por parte del Gobierno de Colombia, para atacar a Venezuela.

Los resultados de los comicios presidenciales del 20 de octubre en Bolivia desencadenaron una oleada de protestas contra la reelección de Evo Morales, acusado por la oposición de fraude electoral.

Ante las violentas protestas y las "recomendaciones" de la policía y las Fuerzas Armadas, el 10 de noviembre Morales dimitió y aceptó una oferta de México de asilo político.