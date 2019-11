El ministro de Gobierno denuncia intentos de subversión por parte de extranjeros en Bolivia

"Estamos encontrándonos gente que está haciendo subversión en nuestro país, que está haciendo sedición en nuestro país y que, apenas se ha ido el presidente Morales, han empezado a incendiar el país: marchas por todos lados, bloqueos por todos lados y obviamente en búsqueda de desestabilizar al Gobierno legalmente establecido", manifestó Murillo en una entrevista con la cadena CNN en Español.

El ministro exigió que se vayan de Bolivia todos los extranjeros venidos a hacer sedición.

"No vamos a permitir que en este país se haga sedición. No nos parece correcto que se desestabilicen los países con terror, con narcotráfico, pagando a dirigentes... No vamos a permitir ni venezolanos, ni cubanos, ni americanos, ni brasileiros, nadie que venga a hacer terrorismo, narcotráfico o sedición en nuestro país. Y ahora tenemos mucha gente que está haciendo sedición, y la vamos a ir procesando, y vamos a usar todo el peso de la ley... para que esta gente deje de destruir nuestro país", declaró.

Según medios locales, la Policía detuvo el 13 de noviembre a cuatro cubanos que llevaban en mochilas dinero en efectivo (entre 10.000 y 100.000 dólares estadounidenses según distintas versiones), que dijeron sería destinado a pagar servicios de médicos de la isla caribeña en la ciudad de El Alto.

También el 13 de noviembre la Policía dijo que uno de los manifestantes heridos en disturbios en una región rural del departamento de Santa Cruz (este) fue identificado como un ciudadano argentino con antecedentes de vinculación con la exguerrilla colombiana FARC.

El 14 de noviembre, un colombiano y cuatro bolivianos fueron aprehendidos cuando supuestamente trataban de colocar un explosivo en una estación del sistema de distribución de gas natural domiciliario de La Paz, según una unidad de inteligencia de la Policía, citada por varios medios.

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, dijo que el Gobierno de Jeanine Áñez haría una presentación ante los gobiernos de México, Cuba y Venezuela por presunta injerencia en asuntos internos.