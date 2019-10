Diosdado Cabello niega que Venezuela esté detrás de las protestas en Ecuador y Haití

"Nos acusan de haber provocado las protestas en Ecuador. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. O en Haití. Haití tiene cuatro semanas que no tiene ni una gota de combustible. El pueblo sale a protestar porque está en contra del Gobierno, no porque Venezuela tenga algo que ver", afirmó Cabello al reunirse este 17 de octubre con el titular de la Cámara Baja del parlamento ruso, Viacheslav Volodin.

El encuentro fue transmitido en directo a través del sitio web de la Duma de Estado.

La situación económica de Haití empeoró en los últimos meses por la depreciación de la moneda, el gourde, y las protestas iniciadas el 7 de febrero dejaron varias decenas de muertes y cientos de heridos en el país más pobre de América Latina.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, sostiene que los episodios de violencia y saqueos durante las recientes protestas contra los ajustes económicos en Ecuador formaban parte de un intento de golpe de Estado orquestado por su antecesor en el cargo, Rafael Correa, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por su parte, Maduro rechazó las acusaciones en su contra y responsabilizó al Fondo Monetario Internacional (FMI) de los disturbios y protestas que tuvieron lugar en Ecuador.